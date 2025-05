PIB em três atos: agronegócio, consumo e o que esperar da economia do país nos próximos meses

Agropecuária puxou o avanço, crescendo 12,2% no período. Eduardo Krais / Agencia RBS

Após alta robusta no primeiro trimestre, a economia brasileira deve intensificar perda de ritmo nos próximos meses, segundo economistas.

Com avanço dentro das expectativas, o resultado positivo do Produto Interno Bruto (PIB) do país reforça o protagonismo do agronegócio e mostra consumo e investimentos ainda aquecidos no país, mesmo com juro elevado. Repercussão da boa produção do campo em outros setores, transferência de renda, mercado de trabalho ainda aquecido e investimento em desenvolvimento tecnológico ajudam a explicar esse cenário, segundo economistas.

No entanto, reforçam a projeção de economia perdendo ritmo nos próximos meses diante de efeito mais cheio do juro básico em alta e falta do bônus observado na arrancada do ano.

O PIB do primeiro trimestre fechou com alta de 1,4% ante o trimestre imediatamente anterior. O dado em suma não mostra grande surpresa, rondando as principais estimativas de entidades e do mercado. Como já era esperado diante da recuperação da safra, a agropecuária puxou o avanço, crescendo 12,2% no período. Já o setor de serviços cresceu de forma tímida (0,3%), e a indústria recuou dentro da margem (-0,1%).

Tirando o efeito agro, as altas na formação bruta de capital fixo (3,1%) — indicador que mostra o quanto as empresas investiram em bens para a produção — e no consumo das famílias (1%) são outros pontos que chamam atenção no PIB do primeiro trimestre. Esse aquecimento na demanda e nos investimentos ocorre em um cenário de juro ainda acima dos dois dígitos e subindo.

Juliana Trece, economista do FGV Ibre e coordenadora do Monitor do PIB, afirma que, na parte do consumo das famílias, o cenário do mercado de trabalho no país é um dos pontos que podem ajudar a explicar esse movimento na arrancada do ano:

Leia Mais PIB cresceu no país, mas economia gaúcha está no menor patamar desde a enchente

— O mercado de trabalho aquecido ajuda a explicar isso. A gente tem também os programas de transferência de renda do governo colaborando muito para que essas famílias possam comprar bens ou consumir com serviços. Isso acaba ajudando a entender o porquê que o consumo das famílias aumentou e alguns segmentos de serviços cresceram mais do que a média dos serviços.

Já no ponto dos investimentos, ela afirma que uma importação considerável de plataforma de petróleo e aportes em tecnologia, com desenvolvimento de sistemas, de softwares ajudam a explicar os avanços em formação bruta de capital fixo:

— Antigamente, a gente tinha essa parte de tecnologia, de inovação muito associada, por exemplo, à indústria, à transformação. Hoje em dia, isso já está migrando mais para essa parte associada até ao setor de serviços, de desenvolvimento de sistemas, de internet.

Protagonismo do agro

O economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Marcelo Portugal afirma que o agronegócio tem sido o principal motor da economia brasileira nos últimos 30 anos. O setor intensificou o descolamento dos demais a partir dos anos 2010 e vem mantendo patamar de alta, enquanto serviços avançam em ritmo mais lento, com oscilações, e a indústria segue em estagnação. Portugal afirma que o bom resultado do agro no primeiro trimestre acaba repercutindo em outros movimentos da economia, destacados no PIB:

— O desempenho do agro é o crescimento físico da colheita. É a soja que cresceu, é o arroz que cresceu, é o fumo, é o milho. Mas isso tem um spillover (repercussão). Para transportar o milho você precisa de alguém, para comercializar o milho você precisa do setor de atacado. Acaba que o agro gera um spillover para outros setores. Então, o consumo aumenta e acho que boa parte disso ainda está ligado ao agro.

Leia Mais Emprego com carteira assinada bate recorde no trimestre encerrado em abril, diz IBGE

Pé no freio nos próximos meses

Mesmo com a boa arrancada no primeiro trimestre, a atividade econômica do país deve arrefecer nos próximos meses. Efeito do novo ciclo de alta da Selic e fim dos bônus trazidos por agronegócio, transferência de renda e reajuste do salário mínimo são alguns dos ingredientes que pesam nesse sentido, segundo especialistas. As projeções apontam para PIB do acumulado do ano em torno rondando os 2% — patamar abaixo do registrado em 2024.

A economista Juliana Trece destaca que, ainda no primeiro trimestre, segmentos como a indústria de transformação e a construção civil já mostram sinais negativos. Nos próximos meses, a perda de ritmo deve ganhar ainda mais força, segundo especialistas.

— O efeito dos juros realmente vai começar a ser mais sentido, digamos assim, de forma mais intensa. Isso deve realmente comprometer o resultado do PIB ao longo do ano. O que não quer dizer que o PIB vai cair ao longo dos próximos trimestres. Mas crescer nessa magnitude, de 1,4%, é bastante improvável. Então, a gente deve ter ali números mais próximos de alguma estabilidade em torno de zero, até um leve crescimento de 0,2%, 0,3%, nos próximos trimestres, mas nada próximo a 1%.

No entanto, ela ressalta que parte da desaceleração pode ser mitigada por eventuais ações do governo na tentativa de estimular a economia.

Portugal também destaca a perda de força da atividade nos próximos trimestres. O economista afirma que o governo tem um pé no freio e outro no acelerador. De um lado, além do aumento na Selic, tem o recente aumento nas taxas de IOF, que encarece o crédito e dificulta o consumo. Do outro, tem alguns estímulos, como o pagamento de precatórios e aumento no gasto público. No entanto, o economista estima que o breque deve predominar:

— Eu acho que o efeito líquido dessa esquizofrenia de um pé no acelerador e outro no freio é que o freio vai funcionar mais do que o acelerador e a gente vai começar a desacelerar ao longo do ano. Acho, inclusive, que iremos acabar tendo um PIB negativo, ou no terceiro ou no quarto trimestre desse ano.

O professor Maurício Weiss, do Programa de Mestrado Profissional de Economia (PPECO) da UFRGS, afirma que há um possível impacto duplo. De um lado, a economia segue com crescimento de renda, com taxa de desemprego em queda e maior número de empregos formais. No entanto, de outro, os juros cada vez maiores “podem enfraquecer a dinâmica produtiva, principalmente da indústria”, segundo o docente.