Painel RBS na Feira Brasileira do Varejo discute inovação no setor após a enchente; veja como foi

GZH transmitiu ao vivo, nesta quarta-feira (21), mais uma edição do Painel RBS. A inovação do varejo após a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul foi o tema do debate, realizado na Feira Brasileira do Varejo (FBV), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

O jornalista Elói Zorzetto comandou o debate, com a presença de convidados:

Ernani Polo , secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS Arcione Piva , presidente do Sindilojas Porto Alegre

, presidente do Sindilojas Porto Alegre Giovana Menegata , economista da Fecomércio/RS

, economista da Fecomércio/RS Fabiano Zortéa, especialista do Sebrae RS

O debate ocorreu no estande da Fecomércio no evento. A FBV é promovida pelo Sindilojas e pelo Sebrae RS. O evento reúne as principais tendências do varejo nacional, em um ambiente de conexões, parcerias e novos negócios.

Grupo RBS na FBV

Grupo RBS esteve presente no evento em 2023. Thiago Correa / Divulgação

O Grupo RBS participa da FBV como parceiro de mídia. Toda a cobertura poderá ser acompanhada pelos veículos do Grupo RBS, incluindo GZH, Zero Hora, os telejornais da RBS TV e a Rádio Gaúcha.

A agenda de conteúdo do Grupo RBS se estende aos palcos da FBV. Na quinta-feira (22), às 15h40min, o CEO Claudio Toigo integrará o painel "Marcas que agem: propósito, varejo e o compromisso com o RS", debatendo ao lado de Fernando Lemos, presidente do Banrisul, e Ricardo Heineck, presidente da Docile.