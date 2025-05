Nova lei de licitações é tema de workshop com gestores públicos e agências de propaganda em Porto Alegre

A nova Lei de Licitações é tema de um workshop promovido pelo Sistema Nacional das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS). O evento ocorre nesta terça-feira (13), a partir das 8h, na sede da Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs), em Porto Alegre (veja como participar abaixo).

O painel irá discutir as mudanças e os impactos Lei 14.133/2021 e suas aplicações nos editais de publicidade. O encontro é voltado para gestores de órgãos públicos, prefeituras, câmaras municipais, conselhos profissionais, agências de propaganda e demais interessados no tema.

Os debates serão conduzidos por duas das principais autoridades do país no assunto, Paulo Gomes de Oliveira Filho, consultor jurídico no Sinapro-SP e da ABAP – Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário, e Dudu Godoy, vice-presidente da Fenapro, do Sinapro-SP e do CENP – Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário.

— Quanto mais conhecimento as agências tiverem, mais atentas e melhor preparadas estarão para analisar e questionar os editais, com o objetivo de garantir uma disputa justa e isonômica, contribuindo também para que o processo licitatório siga seu fluxo até a conclusão. E quanto mais processos licitatórios exitosos e concluídos, maior o montante de investimentos circulando na indústria criativa do Rio Grande do Sul — comenta Ricardo Jaques, diretor do Sinapro-RS.

A iniciativa faz parte do Workshop Dica Legal, promovido pelo Ecossistema Sinapro/Fenapro, realizado em todo o país. CENP e Famurs apoiam a realização.

Como participar

Evento

Workshop Dica Legal sobre a nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) e suas aplicações nos editais de publicidade, promovido pelo Sinapro-RS

Quando

Terça-feira (13), a partir das 8h

Onde

Auditório da Famurs, na Rua Marcílio Dias, 574, bairro Menino Deus, Porto Alegre

Inscrições

Pelo site do evento. As vagas são limitadas.