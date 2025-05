"Não temos nenhum problema em corrigir rota", afirma Haddad após recuo em parte de decreto sobre aumento do IOF 

Após o governo recuar e revogar parte do decreto que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) horas depois de anunciar as mudanças, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou, nesta sexta-feira (23), porque decidiu-se voltar atrás em alguns pontos e afirmou que medida foi necessária.

O ministro afirmou que conversou com a equipe econômica ao longo da noite após "pessoas do mercado" afirmarem que a mudança no "IOF poderia acarretar problemas”. Segundo ele, entendeu-se que a revisão era justa e a Casa Civil foi acionada para que a mudança fosse processada e publicada no Diário Oficial da União.