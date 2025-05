Marfrig e BRF anunciam fusão e formam gigante dos alimentos

Marfrig já tinha participação no controle da BRF antes do anúncio da fusão.

No desenho do novo negócio, a Marfrig e a BRF atuarão de forma complementar, mantendo seus mercados. Enquanto a primeira é focada em carne de gado com atendimento ao mercado norte-americano, a segunda é especialista em aves e suínos, com posição relevante na Ásia e Oriente Médio.