Marca de calçados Skechers é comprada por trio de bilionários brasileiros

De acordo com o portal InfoMoney o valor a ser pago por cada ação da fabricante pela 3G será de US$ 63, em dinheiro, para fechar o capital da empresa.

O fundador da companhia e atual CEO, Robert Greenberg, além do presidente Michael Greenberg e do COO (diretor de operações) David Weinberg, seguirão a frente do comando da empresa, assim como a sede, que seguirá em Manhattan Beach, Califórnia .

Com a transação, a Skechers se tornará uma empresa de capital fechado, sem ser listada na bolsa. Segundo o comunicado, os atuais acionistas também terão a opção de receber uma contraprestação mista, cujos detalhes não foram divulgados. Atualmente, a Skechers é a terceira maior empresa de calçados do mundo, com uma receita anual de US$ 9 bilhões.