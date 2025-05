IPCA-15 tem alta de 0,36% em maio, puxado pelo aumento das tarifas de energia elétrica

Com o resultado, o acumulado do IPCA-15 chegou a 5,40% nos últimos 12 meses e 2,8% em 2025 .

Deflação

Dois grupos registraram diminuição de preços no decorrer de maio. Com deflação de 0,29%, o grupo transporte teve impacto negativo de 0,06 p.p. no indicador geral do mês, enquanto artigos de residência teve redução de 0,07%, mas não impactou diretamente no índice.