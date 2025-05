INSS prorroga antecipação de benefícios assistenciais às famílias atingidas pela enchente de maio

O Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) prorrogou por 60 dias o prazo para o saque da antecipação da renda mensal de benefícios assistenciais , destinada a beneficiários que vivem em municípios gaúchos afetados pela enchente de maio de 2024 .

Com a nova prorrogação, o prazo, que antes terminaria em 31 de março, agora vai até 30 de maio , permitindo aos interessados solicitar o valor disponibilizado.

Quem pode solicitar

Podem solicitar a antecipação da renda mensal quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) , destinado a idosos e pessoas com deficiência, bem como aqueles que recebem renda mensal vitalícia por idade ou incapacidade.

É possível solicitar o valor correspondente a uma mensalidade do benefício vigente na data da calamidade. O valor antecipado será descontado em 36 parcelas fixas , sem incidência de juros ou correção monetária. O desconto da primeira parcela ocorrerá somente 90 dias após o saque .

Ação Civil Pública

A antecipação da renda mensal foi determinada por decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (ACP) nº 5027422-13.2024.4.04.7100/RS, direcionada aos beneficiários do benefício assistencial (BPC/Loas) residentes em municípios do gaúchos reconhecidos por portaria do Poder Executivo como estando em estado de calamidade pública em decorrência da enchente de maio de 2024 (Portaria n° 1.802, de 31.05.2024).