INSS exigirá biometria para liberação de novos empréstimos consignados

Biometria passará a ser exigida a partir de sexta-feira para pedidos de empréstimos de pensionistas do INSS. Caroline Guarnieri / Agencia RBS

A partir da próxima sexta-feira (23), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai exigir biometria para liberar novos empréstimos consignados aos seus segurados. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme o documento assinado por Gilberto Waller Junior, presidente do INSS, a medida visa garantir maior segurança nos processos de solicitação de empréstimos. O instituto também tenta "mapear vulnerabilidades operacionais" em meio à fraude de descontos irregulares.

"Decido que, a partir do dia 23 de maio de 2025, todos os desbloqueios para averbação de novos empréstimos consignados somente poderão ser realizados com a biometria, na plataforma Meu INSS, validada em bases do governo federal", diz trecho do documento.

Com a decisão, segurados que tentarem realizar a solicitação de algum empréstimo por meio do aplicativo Meu INSS precisarão confirmar o pedido com reconhecimento facial ou leitura digital. O novo despacho complementa a medida publicada em 8 de maio, que bloqueava a liberação de descontos de empréstimos. A decisão, no entanto, não estipulava data para a exigência de biometria na liberação de novas solicitações.

Fraude no INSS

A Polícia Federal deflagrou, no fim de abril, operação que revelou esquema de fraude no INSS. De acordo com a investigação, segurados do INSS eram registrados, de forma irregular e sem o conhecimento deles, em associações de aposentados. Com isso, havia descontos mensais nas aposentadorias e pensões e o dinheiro era direcionado a estas associações ou sindicatos.