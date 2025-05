Medida busca garantir que o pedido de consignado realmente tenha partido do titular do benefício. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

A partir desta sexta-feira (23), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a exigir a identificação biométrica de aposentados e pensionistas que desejarem autorizar que parcelas do empréstimo consignado sejam descontadas de seus benefícios previdenciários.

Ou seja, agora, para qualquer nova operação de crédito consignado — seja contratação, refinanciamento ou portabilidade — pelo aplicativo Meu INSS, será necessário fazer a verificação do usuário por meio do reconhecimento facial, utilizando a câmera do celular, ou da impressão digital.

A nova regra faz parte de um conjunto de ações estabelecidas pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, para reforçar a segurança e evitar fraudes nas contratações de crédito consignado. O objetivo também é mapear possíveis vulnerabilidades operacionais e implementar medidas corretivas e aprimoramentos.

Como ativar a biometria no aplicativo Meu INSS

A identificação biométrica poderá ser feita utilizando a impressão digital ou a foto, recursos disponíveis no aplicativo Meu INSS. Para habilitar ou conferir a biometria, o beneficiário deve seguir os seguintes passos:

Acesse o aplicativo Meu INSS

Faça o login pelo CPF e a senha da conta gov.br do beneficiário

Procure pelo ícone "Meu Perfil" , localizado no canto superior direito da tela

, localizado no canto superior direito da tela Clique na opção "Biometria" no menu

no menu Ative a biometria no dispositivo e siga as instruções para configurar o reconhecimento facial ou a impressão digital

Essa autenticação será comparada com bases de dados oficiais do governo federal, garantindo que o pedido realmente parta do titular do benefício.

Como desbloquear o empréstimo consignado do INSS

Com a biometria ativada no aplicativo Meu INSS, o beneficiário que deseja desbloquear o empréstimo consignado INSS deve seguir o passo a passo:

Acesse o aplicativo Meu INSS

Faça o login pelo CPF e a senha da conta gov.br do beneficiário

No campo de pesquisa da página inicial do Meu INSS, digite a palavra "Empréstimo"

Clique na opção "Bloqueio/Desbloqueio de Benefício Para Empréstimo"

Em seguida, leia atentamente as instruções e vá avançando

Ao final, confirme a solicitação de bloqueio ou de desbloqueio

Siga as instruções do aplicativo para realizar o reconhecimento facial ou registrar a impressão digital

Após a solicitação e a validação biométrica, é necessário aguardar o prazo informado pelo sistema para que o benefício fique apto a descontos de crédito consignado.

Medida atende a uma determinação

No dia 8 de maio, Gilberto Waller Júnior havia determinado que todos os beneficiários do INSS estariam automaticamente bloqueados para novos empréstimos consignados em meio às investigações de fraude na previdência social. A medida também atendeu a uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU).

Na ocasião, o presidente do INSS informou que qualquer nova operação de consignado só poderia ter o desconto registrado na folha de pagamento mediante desbloqueio prévio por biometria. A medida que se inicia nesta sexta-feira oficializa essa nova obrigatoriedade.

A biometria já era exigida para os consignados de benefícios concedidos a partir de abril de 2019. Agora, passa a valer para todos os segurados, independente da data da concessão previdenciária.

O que é o Consignado do INSS

O Consignado do INSS é uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente do benefício do INSS, seja aposentadoria ou pensão. Como os descontos ocorrem diretamente na folha de pagamento do beneficiário, isso permite que os juros sejam menores em comparação a outras formas de crédito.

