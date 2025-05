Inovações tecnológicas e palestrantes renomados são destaques do primeiro dia da Feira Brasileira do Varejo em Porto Alegre

Após ter sido adiada em 2024 em razão da enchente, a 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) teve início nesta quarta-feira (21). O evento, que ocorre até sexta-feira (23) no centro de eventos da Fiergs, na zona norte de Porto Alegre, é considerado o maior do segmento no país.

A edição deste ano da feira tem como tema a frase "Viva o futuro do presente". No evento, estão sendo debatidos temas como tecnologia, inovação e empreendedorismo no mercado do varejo, apresentando algumas das principais tendências do setor no mundo.

— Estamos muito animados com o evento. Já no primeiro dia, estamos superando a projeção de público. A feira propicia esse encontro entre diversos participantes desse mercado, e muitos negócios serão gerados nos próximos dias — afirma Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre, que realiza a feira em parceria com o Sebrae RS.

Inteligência artificial e robôs

As inovações tecnológicas apresentadas foram destaque neste primeiro dia de feira. O Sebrae RS montou um stand chamado "loja tendência", onde exibe diversos recursos e ferramentas que os lojistas podem aplicar em seus negócios para fomentar as vendas e deixar a gestão mais eficiente.

— Temos uma plataforma de gestão integrada que utiliza inteligência artificial e reúne todas as informações que o lojista precisa em um mesmo local, como fluxo de vendas, gestão de estoque, tendências de consumo e até mapeia as principais percepções do público sobe sua marca, loja ou segmento. Também apresentamos um totem interativo que facilita a jornada de compra do consumidor na loja — destaca Daniela Machado, gestora de projetos de varejo e moda do Sebrae RS.

As formas de consumir do público mudam, e os varejistas precisam acompanhar esse movimento. DANIELA MACHADO Gestora de projetos de varejo e moda do Sebrae RS

Outra inovação tecnológica que chamou atenção neste primeiro dia de FBV foi o braço robótico apresentado pela Astra View, de Caxias do Sul. Conforme destaca Eduardo Dullius, diretor da empresa, a ferramenta pode ser útil em diferentes fases do processo de venda.

— Esse é um recurso que pode ser aplicado em lojas de diversos tamanhos e segmentos. Pode preparar um lanche e servir o consumidor em uma lanchonete, pode separar e entregar medicamentos em uma farmácia, ou também entregar produtos em um mercado. Por ser um robô, pode também atuar em negócios que funcionam por 24 horas, atuando durante a madrugada, quando muitas vezes é difícil de encontrar funcionários — destaca.

Ficar por dentro das principais tendências do mercado varejista foi um dos motivos que fez com que Cristine Roldão, 32 anos, tenha vindo de Capão da Canoa para visitar a feira nesta quarta. Cristine é gerente de uma loja de materiais de construção no município do Litoral.

— É muito legal essa oportunidade de vir aqui, conhecer todas essas novidades e ver o que é possível aplicar na nossa loja. A gente também tem a possibilidade de conhecer outros lojistas e trocar dicas de gestão e vendas. É a minha primeira vez na feira e pretendo voltar — afirma Cristine.

Palestrantes renomados

A feira deste ano conta com quatro palcos principais e uma longa programação de palestras. Neste primeiro dia de feira, uma das falas mais aguardadas era a de Arthur Igreja, um dos palestrantes de negócios e tecnologia mais conhecidos do Brasil.

— Mudanças tecnológicas causam mudanças nos hábitos de consumo da população, e a inteligência artificial veio para acelerar este processo ainda mais. As empresas precisam estar antenadas a essas mudanças e incorporar essas inovações tecnológicas em seus negócios para manter uma conexão com o consumidor, ou ficarão para trás — afirmou Igreja em sua palestra "O Novo Varejo e o Consumidor 4.0: Inovação, Tecnologia e Experiência".

Arthur Igreja apresentou a palestra "O Novo Varejo e o Consumidor 4.0: Inovação, Tecnologia e Experiência". Camila Hermes / Agencia RBS

O primeiro dia da FBV também contou com outras palestras de grande interesse ao público. O governador Eduardo Leite ministrou sua fala intitulada "Caminhos para o desenvolvimento econômico sustentável do Rio Grande do Sul", e o ex-atleta paralímpico Daniel Dias apresentou sua palestra "A superação vale ouro" também nesta tarde.

— A qualidade dos palestrantes e a grande variedade de temas e experiências que são apresentadas na feira foram aspectos que chamaram a nossa atenção e nos fizeram decidir vir até aqui — destaca o empresário Diego Goelzer, 28 anos, que veio de Santa Maria para visitar a feira ao lado da esposa Sabrina.

Diego e Sabrina vieram de Santa Maria para o evento. Camila Hermes / Agencia RBS

FBV 2025

A Feira Brasileira do Varejo 2025 terá mais de cem marcas expositoras nos três dias de evento. A programação inclui ainda cerca de cem palestras, 70 horas de conteúdo e até 500 agendas de negócios para pequenas, médias e grandes empresas.

A FBV tem quatro palcos principais:

Negócios

Mão na Massa

MKT & Vendas

Pequenos Gigantes

As atividades também tratarão de temas como novos modelos de negócios, vendas online, redes sociais, experiência do consumidor e inteligência artificial (IA) no varejo.

Uma atração inédita da feira neste ano será a Varejo Experience Pocket. A ação ocorrerá durante os três dias do evento, no período de um turno, possibilitando aos interessados a visita a espaços de empresas varejistas, divididas por temáticas, que já exibem diferenciais em termos de inovações, tecnologias, conectividade com o consumidor e atendimento personalizado.

A FBV 2025 ocorre entre 21 e 23 de maio, com atividades das 10h às 19h, realizadas no centro de eventos da Fiergs. São esperadas cerca de 10 mil pessoas ao longo dos três dias da feira.

Serviço