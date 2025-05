Imposto de Renda: entenda como a Receita Federal calcula a restituição

Prazo final para entrega da declaração anual do Imposto de Renda encerra no dia 30 de maio. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

Até o dia 30 de maio, segue aberto o período para o envio da declaração anual do Imposto de Renda. Na entrega, o contribuinte fica sabendo se tem mais imposto a pagar ou se há alguma quantia a ser devolvida, a chamada restituição.

Aguardada por grande parte da população, a restituição é o processo pelo qual o órgão federal devolve ao cidadão os valores pagos a mais durante o ano que passou. Para chegar nesse número, a Receita Federal faz uma análise de todos os ganhos e compara com os impostos recolhidos do contribuinte em 2024.

O que é a restituição

O Imposto de Renda é um tributo que incide sobre a rendas e proventos do cidadão. Ao longo dos meses, é recolhido de forma antecipada, diretamente da fonte pagadora, em salários, aluguéis e investimentos, por exemplo.

Uma vez por ano, é necessário "acertar as contas com o leão", ou seja, demonstrar e comprovar à Receita Federal esses ganhos, o que pode levar a um reconhecimento de que o contribuinte pagou mais ou menos imposto do que deveria durante o período.

Se, ao preencher a declaração, o resultado for de que o cidadão pagou mais imposto, ele receberá o valor excedente de imposto pago ao longo do ano.

Como a Receita Federal faz o cálculo

O cálculo da restituição é feito a partir da renda anual do contribuinte. De acordo com a Receita Federal, a base de cálculo é composta pela soma dos rendimentos durante o ano que passou, descontadas as despesas dedutíveis, como gastos com saúde, previdência e educação, por exemplo.

— O contribuinte tem direito a deduções para calcular o Imposto de Renda anual. Ele pode deduzir dependentes, despesas com instrução, contribuições com a previdência. Esses valores podem ser descontados de tudo o que ele recebeu, o que vai dar a base de cálculo para o Imposto de Renda. Então, varia de pessoa para pessoa. Se o contribuinte tiver três filhos será um cálculo, se ele tiver dois será outro — destaca Altemir Linhares, superintendente da Receita Federal na 10ª Região Fiscal.

Conforme o contribuinte vai preenchendo a sua declaração, o próprio sistema faz um somatório dos rendimentos de forma automática. Identificado esse valor, é incidida uma alíquota sobre o montante. A faixa de tributação vai de 7,5% a 27,5%.

Na sequência, a Receita avalia as despesas declaradas e o quanto já foi pago de imposto no anterior. Se o número foi maior do que o imposto devido, o contribuinte tem direito à restituição. Caso o valor seja menor, ele terá mais tributo a pagar.

O empresário contábil Juliano Galvan Debiasi, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Serra Gaúcha (Sescon-Serra Gaúcha), explica que o valor da restituição é atualizado pela taxa Selic acumulada, mais 1% no mês do depósito. Uma vez encaminhado ao banco, a quantia não sofrerá atualizações, independentemente da data em que for recebida.

O que é dedutível do IR?

As despesas dedutíveis representam o valor do que pode ser reduzido dos rendimentos, diminuindo, então, a base de cálculo e o imposto que deve ser pago. De acordo com a Receita Federal, a lei aponta que gastos com dependentes, saúde, educação, previdência, pensão alimentícia e livro-caixa são despesas dedutíveis, cada uma limitada a regras específicas.

Calendário de restituição do IR 2025

O pagamento das restituições é dividido em cinco lotes, de acordo com os grupos prioritários. Este ano, a Receita Federal estabeleceu as seguintes datas para a quitação do tributo:

Primeiro lote: 30 de maio de 2025

30 de maio de 2025 Segundo lote: 30 de junho de 2025

30 de junho de 2025 Terceiro lote: 31 de julho de 2025

31 de julho de 2025 Quarto lote: 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 Quinto e último lote: 30 de setembro de 2025

A Receita Federal aponta que já recebeu mais de 25,1 milhões de declarações do Imposto de Renda 2025. Dessas, cerca de 68,7% possuem imposto a restituir. Em 2024, 22,6 milhões de pessoas receberam um valor médio R$ 1.482.

Quem tem prioridade nos lotes

Mensalmente, a Receita Federal recebe da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) recursos para quitar as restituições e cria lotes bancários. São incluídas de forma prioritária nesses pagamentos as pessoas:

acima de 80 anos

acima de 60 anos, com deficiência ou doença grave

cuja maior fonte de renda seja o magistério

que fizeram a pré-preenchida e indicaram o Pix para restituição

que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição

demais contribuintes

Havendo empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade. Para quem ainda não enviou a declaração, faz parte dos grupos prioritários e deseja tentar receber ainda no primeiro lote, a indicação é que a declaração seja feita o quanto antes.

Como a restituição é quitada

Os valores serão pagos conforme a escolha no momento da declaração, podendo ser feita diretamente na conta bancária de titularidade do contribuinte ou por meio de um Pix. É obrigatório que a chave seja o número do CPF.

A orientações dos especialistas é que se tenha muita atenção ao preencher os dados para evitar possíveis atrasos na restituição.

Como consultar a restituição do IR?

O imposto a ser restituído é informado assim que a declaração anual do Imposto de Renda é preenchida. Ou seja, o valor aparece de forma automática no fim do documento.

Para acompanhar o processamento da declaração e ter informações mais detalhadas, o contribuinte pode acessar os canais oficiais da Receita Federal, como site e aplicativo.

Quem cai na malha fina recebe restituição?

O contribuinte que tiver imposto a ser restituído e por ventura cair na malha fina, só irá receber o pagamento da Receita Federal se vier a corrigir a inconsistência identificada na declaração anual.

— Enquanto o contribuinte estiver com pendências na sua declaração, seja por informações incorretas ou falta de comprovação documental, ele não vai ter direito à restituição — pontua o empresário contábil Juliano Debiasi.

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2025

Para a declaração de IRPF, deve ser considerada a soma de rendimentos tributáveis (todos os valores recebidos) ao longo de 2024, incluindo 13º salário e outras quantias, como aluguel e venda de bens, por exemplo.

Nem todo brasileiro precisa fazer a declaração do IRPF. Em 2025, devem declarar:

Contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis

em 2024, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil no ano

no ano Contribuintes que tiveram ganho de capital com vendas de bens ou direitos

Contribuintes que tinham posse ou propriedade de bens ou direitos em valor acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro de 2024

em 31 de dezembro de 2024 Contribuintes que realizaram operações na bolsa de valores acima de R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto

ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto Contribuintes que tiveram receita proveniente de atividade rural em valor acima de R$ 169.440,00

Inclui obrigatoriedade para quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro/2024 (Lei nº 14.973/2024)

Contribuintes que auferiram rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos (Lei nº 14.754/2023)

Quem passou a morar no Brasil em 2024

Quem está isento de pagar Imposto de Renda

A Receita ajustou no ano passado a tabela de IRPF que servirá de base para a declaração deste ano. Por essa tabela, o teto de isenção passou para R$ 2.259,20 mensais.

No entanto, para alcançar quem ganhava dois salários mínimos no ano passado, o governo passou a usar um desconto automático simplificado, de R$ 564. Assim, na prática, quem ganhava até R$ 2.824,00 mensais deixou de pagar IR.

Pessoas que são isentas do Imposto de Renda podem ter tributo a ser restituído?

Sim. De acordo com a Receita Federal, o contribuinte que, embora desobrigado da entrega da declaração, desejar obter a restituição do imposto de renda retido na fonte durante o ano-calendário, deverá fazê-lo por meio da entrega da declaração.

— O conceito de obrigação é a Receita Federal que imputa, mas o contribuinte é livre. Mesmo não obrigado, ele tem direito a poder fazer a sua declaração — destaca Debiasi.

Quando termina o prazo para entrega do IR

O prazo final para entrega do IR termina em 30 de maio. Quem perder a data, está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

*Produção: Carolina Dill