Grupo RBS marca presença na Feira Brasileira do Varejo com estúdio exclusivo e participação em painéis

Grupo RBS esteve presente no evento em 2023. Thiago Correa / Divulgação

O Grupo RBS confirma sua participação ativa na Feira Brasileira do Varejo (FBV), que ocorre nesta quarta (21) e sexta-feira (23) no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Como parceiro de mídia do evento, a empresa contará com o Estúdio RBS, um espaço dedicado a transmissões ao vivo e relacionamento, além de marcar presença em painéis temáticos.

A FBV é promovida pelo Sindilojas e pelo Sebrae RS. O evento reúne as principais tendências do varejo nacional, em um ambiente de conexões, parcerias e novos negócios.

Cobertura completa

Toda a cobertura da Feira Brasileira do Varejo poderá ser acompanhada pelos veículos do Grupo RBS, incluindo GZH, Zero Hora, os telejornais da RBS TV e a Rádio Gaúcha. A iniciativa reforça o compromisso da empresa em fomentar o desenvolvimento do varejo no Rio Grande do Sul, promovendo conteúdo relevante, conexões estratégicas e contribuindo para o ecossistema de negócios local.

O espaço será palco para programas das rádios Gaúcha, Atlântida e 92, como Timeline, Hoje nos Esportes, Bola nas Costas, Pretinho Básico, Tá Vazando e Conecte 1ª edição, levando a atmosfera da feira diretamente aos ouvintes.

Participação em painéis

A agenda de conteúdo do Grupo RBS se estende aos palcos da FBV. Na quinta-feira (22), às 15h40min, o CEO Claudio Toigo integrará o painel "Marcas que agem: propósito, varejo e o compromisso com o RS", debatendo ao lado de Fernando Lemos, presidente do Banrisul, e Ricardo Heineck, presidente da Docile.

Mais cedo no mesmo dia, às 11h30min, Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e head do Planeta Atlântida, e Patrícia Fraga, diretora-executiva de Mercado, apresentarão a palestra "Planeta Atlântida além da música: oportunidades de negócio e conexão genuína com o público", no palco Marketing e Vendas, explorando o festival como uma plataforma de marca.

Um dos momentos de destaque ocorrerá já nesta quarta-feira (21), das 13h às 14h30min, com o Painel RBS no estande da Fecomércio. Mediado pelo jornalista Elói Zorzetto, o debate focará na resiliência e inovação do varejo gaúcho, especialmente um ano após as enchentes que afetaram o Estado.