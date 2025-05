Governo recua e revoga aumento do IOF para aplicações no Exterior

Equipe econômica informou mudanças nas alíquotas do IOF, mas depois voltou atrás e reverteu parte da decisão. Valter Campanato / Agência Brasil

Cerca de seis horas após publicar decreto com a elevação e a padronização de diversas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na quinta-feira (22), o governo recuou e revogou parte dos aumentos:

As aplicações de fundos nacionais no Exterior continuarão isentas

As remessas de pessoas físicas ao Exterior destinadas a investimentos continuarão com a alíquota de 1,1% por operação

destinadas a investimentos continuarão com a Porém, as compras com cartões internacionais e algumas outras transações terão aumento para 3,5% (confira os detalhes abaixo)

No fim da noite, o Ministério da Fazenda anunciou a reversão parcial do decreto e voltou a zerar o IOF em algumas situações. Numa série de postagens na rede social X, a pasta informou que a decisão foi tomada "após diálogo e avaliação técnica".

Pela proposta agora revogada, o tributo seria de 3,5%, o que repercutiu mal no mercado financeiro. Os aumentos de IOF nos demais casos anunciados mais cedo continuam em vigor.

"Este é um ajuste na medida — feito com equilíbrio, ouvindo o país e corrigindo rumos sempre que necessário", justificou o Ministério da Fazenda na rede social.

Originalmente, o governo pretendia reforçar o caixa em R$ 20,5 bilhões em 2025 e em R$ 41 bilhões em 2026 com a elevação e a padronização do IOF para diversos segmentos da economia, inclusive com aumento de alíquotas para o crédito a pessoas jurídicas e a micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional.

Entenda

No pacote apresentado na tarde de quinta-feira, o governo havia estabelecido alíquota de 3,5% de IOF para diversas operações internacionais.

O que muda

Compras com cartões internacionais: passa de 3,38% para 3,5%

Cartão pré-pago internacional, cheques de viagem para gastos pessoais: passa de 3,38% para 3,5%

Compra de moeda em espécie: passa de 1,1% para 3,5%

Empréstimo externo de curto prazo: passa de zero para 3,5%

O que governo pretendia mudar, mas voltou atrás

Remessas ao Exterior para investimento: segue em 1,1% após recuo . Governo havia previsto 3,5%

. Governo havia previsto 3,5% Transferências relativas a aplicações de fundos no Exterior: era de zero e segue assim. Governo havia previsto 3,5%

Reunião de emergência

Na noite de quinta-feira, o governo fez reunião de emergência no Palácio do Planalto para discutir as medidas sobre o IOF, após fortes críticas do mercado financeiro com o vazamento à imprensa de parte das medidas.

O encontro não teve a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que viajou para São Paulo no fim da tarde, logo após anunciar o congelamento de R$ 31,3 bilhões no orçamento de 2025.

Numa reversão de movimentos no fim da tarde, o dólar subiu e a bolsa caiu, em meio a incertezas sobre a elevação do imposto, anunciada após o fechamento do mercado de câmbio e nos minutos finais de negociação na bolsa de valores.