Governo do Estado lança na quinta-feira programa que vai investir mais de R$ 900 milhões na agricultura familiar

Propriedades passarão por análises individuais de técnicos da Emater. Jefferson Botega / Agencia RBS

Está marcado para quinta-feira (29) o lançamento de um programa do governo estadual que vai financiar a recuperação do solo em propriedades da agricultura familiar. A iniciativa, batizada de Operação Terra Forte, prevê a aplicação de R$ 903 milhões, com recursos provenientes do Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul (Funrigs).

Uma das medidas previstas é o repasse de até R$ 30 mil a 15 mil famílias de pequenos agricultores, por meio do Cartão Cidadão Banrisul, para financiar intervenções que vão reabilitar a fertilidade do solo e fortalecer a resiliência contra eventos climáticos. A aplicação dos recursos foi aprovada no início de maio pela Assembleia Legislativa.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, a intenção é de que a superfície tenha mais resistência tanto a enxurradas quanto em episódios de estiagem. Para isso, as propriedades passarão por análises individuais de técnicos da Emater para identificar as necessidades específicas do solo em cada uma delas.

— Será o maior programa de recuperação do solo da história do Estado. A última vez em que tivemos algo parecido foi na década de 1970, com a Operação Tatu — afirma Covatti.

O governo deve disponibilizar um quantitativo mínimo de vagas por município para o programa. A seleção dos produtores será feita pelos conselhos municipais de agricultura. A lista do beneficiários seja publicada na internet, nos sites do Funrigs e da Secretaria do Desenvolvimento Rural.

Outro eixo da operação prevê a aquisição de maquinas agrícolas para atuar nos municípios. Neste caso, a previsão é de que o maquinário auxilie até 150 mil famílias em diferentes municípios.

Eixos da Operação Terra Forte