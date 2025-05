Desemprego cresce em 12 Estados no primeiro trimestre de 2025, aponta IBGE

No primeiro trimestre de 2025, 74,6% dos trabalhadores têm carteira de trabalho assinada. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A taxa de desocupação no Brasil subiu em 12 dos 27 Estados no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o quarto semestre de 2024. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Trimestral, divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento aponta ainda que outras 15 unidades da federação se mantiveram estáveis. No geral, a taxa de desocupação do país no primeiro trimestre de 2025 chegou a 7%, conforme dados divulgados em 30 de abril.

Dentre os Estados com maior índice de desemprego, destacam-se Pernambuco, com 11,6%, Bahia, com 10,9% e Piauí, com 10,2%. Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso registraram os menores índices, 3%, 3,1% e 3,5%, respectivamente.

A pesquisa mostrou também que o desemprego é maior entre as mulheres, 8,7%. Já para os homens, a taxa foi de 5%.