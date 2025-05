Copom define novo valor da Selic nesta quarta-feira;  expectativa é de juro chegar ao maior nível desde 2006

Reunião para definir taxa básica de juro termina na quarta-feira (7). Marcello Casal Jr / Agência Brasil/EBC

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) está reunido desde esta terça-feira (6) para definir a taxa básica de juro. A decisão sobre a Selic deve ser divulgada no final da tarde desta quarta-feira (7), mesmo dia em que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, define o juro no país. A coincidência de datas rende o apelido de "Super Quarta" no mercado.

Os operadores do mercado financeiro esperam que o BC brasileiro eleve o juro em 0,5 ponto percentual, com a taxa atingindo 14,75% ao ano. Apesar de um aumento "de menor magnitude" em relação a março, quando houve o acréscimo de um ponto, a Selic deve alcançar seu maior patamar desde 2006.

Cenário da Selic

Esta reunião do Copom é a terceira realizada sob a presidência de Gabriel Galípolo no BC. Veja, nos tópicos abaixo, o contexto do atual encontro.

Recorde de 2006

A alta prevista na Selic consolida um ciclo de contração na política monetária. Para conter a inflação, o BC eleva o juro. O aperto no crédito visa frear a intenção de compra das famílias e os investimentos das empresas.

O juro sofreu sucessivas elevações desde setembro de 2024, quando pulou de 10,5% para 10,75% ao ano.

A última vez em que a taxa chegou aos 14,75% foi em julho de 2006. Na ocasião, contudo, a Selic vinha em um contexto de queda, após bater 19,75% um ano antes.

Gabriel Galípolo vai comandar sua terceira reunião do Copom. Sergio LIMA / AFP

Inflação

O relatório da XP Investimentos sobre a reunião do Copom observa um cenário "de neutro a ligeiramente favorável para as perspectivas de inflação". No entanto, a corretora de valores diz ainda ser necessário um "ajuste adicional para garantir a desinflação no futuro".

Para os analistas, o real mais forte e as cotações das commodities mais baixas reduzem as projeções de inflação de bens. Por outro lado, no cenário doméstico, fatores como o mercado de trabalho aquecido, as medidas de estímulo promovidas pelo governo e a concessão de crédito a pessoas físicas mantêm a inflação pressionada.

Assim, "tudo considerado, entendemos que os acontecimentos desde a última reunião do Copom corroboram a indicação de uma condução gradual da política monetária", afirma a XP.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) só deve se manifestar na quarta. No último aumento da Selic, em março, a entidade empresarial disse que a elevação "não é necessária para controlar a inflação e prejudicará o ritmo de crescimento da economia".

Centrais sindicais aliadas ao governo Lula planejam um protesto contra o Banco Central. As entidades criticam o que consideram um "engessamento do desenvolvimento e da produção industrial".

Influência externa

O fato é que a política de tarifas imposta pela Casa Branca tornou o cenário global "bastante incerto", aponta a XP.

"Gradualmente, algumas tendências estão ficando mais claras. A economia americana tende a entrar em recessão e o dólar deve ficar mais fraco por mais tempo (inclusive em relação às moedas de mercados emergentes). Os preços das commodities se estabilizaram em níveis mais baixos — o petróleo do tipo Brent em torno de 65 dólares por barril, contra 78 dólares em janeiro", diz o relatório da corretora.

Futuro

Uma das instituições a projetar a elevação de 0,5 ponto na Selic nesta quarta-feira, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) prevê um novo aumento na próxima reunião do Copom em junho. Segundo a entidade, a taxa vai subir mais 0,25 ponto, chegando aos 15%, encerrando, então, o ciclo de alta.

"Esse cenário deve ser confirmado por conta da volatilidade do mercado devido aos riscos da alta da inflação, moderação do ritmo de crescimento da atividade econômica brasileira e tensões no comércio internacional com as novas tarifas de importação anunciadas pelos EUA", diz comunicado da ABBC.

No boletim Focus divulgado na segunda (5), os economistas consultados pelo BC reduziram a previsão da Selic em 2025 pela primeira vez no ano. Depois de 16 semanas com projeções de 15%, o mercado crê que o juro vai terminar o ano em 14,75%.

Para o PIB, a previsão é de uma alta de 2%. Já para a inflação, a perspectiva dos analistas é de 5,53%, a menor projeção desde fevereiro.

Boletim do BC projeta Selic em 14,75% até o final do ano. Raphael Ribeiro / Banco Central do Brasil