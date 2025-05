Edição anterior da FBV ocorreu em 2023. Thiago Correa / Divulgação

Debatendo os temas mais relevantes do momento para um dos setores fundamentais da economia nacional, a Feira Brasileira do Varejo (FBV) volta a ocorrer em Porto Alegre a partir desta quarta-feira (21). Esta será a 11ª edição da feira, que em 2024 foi cancelada em razão da enchente que atingiu o Estado em maio.

O evento ocorre entre quarta (21) e sexta-feira (23), no centro de eventos da Fiergs, na zona norte da Capital. A programação inclui mais de cem palestrantes, 70 horas de conteúdo, cem expositores e até 500 agendas de negócios para pequenas, médias e grandes empresas.

A edição deste ano da feira tem como tema a frase "Viva o futuro do presente". No evento, serão debatidos temas como tecnologia, inovação e empreendedorismo no mercado do varejo, apresentando algumas das principais tendências do setor no mundo.

— A expectativa para a feira deste ano está altíssima, ainda mais porque o evento do ano passado foi cancelado pela enchente. Esse é o maior evento do setor do varejo no Brasil, e neste ano é mais um demonstrativo da força do povo gaúcho — afirma Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre, que realiza a feira em parceria com o Sebrae RS.

As portas do centro de eventos da Fiergs abrirão diariamente às 10h para receber o público, com atividades sendo realizadas até as 19h. A cerimônia de abertura oficial da feira será às 18h de quarta — antes, às 17h10min, ocorre a palestra do governador Eduardo Leite, que abordará os "caminhos para o desenvolvimento econômico sustentável do Rio Grande do Sul".

A FBV terá quatro palcos principais: Negócios, Mão na Massa, MKT & Vendas e Pequenos Gigantes. As atividades também tratarão de temas como novos modelos de negócios, vendas online, redes sociais, experiência do consumidor e inteligência artificial (IA) no varejo.

— Os temas são muito pertinentes e muito conectados com o que se está fazendo de mais moderno no varejo mundial. Projetamos receber mais de 10 mil pessoas ao longo dos três dias da feira — complementa Piva.

Atrações

Além da fala do governador, a FBV conta com diversos destaques na programação. Uma das palestras mais aguardadas é a do norte-americano Lee Peterson, uma das maiores referências no varejo em todo o mundo e que estará pela primeira vez em Porto Alegre. Sua fala ocorre no dia 22, com o tema "O que traz os consumidores de volta? A chave para vencer no varejo brasileiro".

Outras palestras programadas para o evento também geram grande expectativa. O cofundador da plataforma AAA Inovação e autor da obra Conveniência é o nome do Negócio, Arthur Igreja, falará no primeiro dia da feira.

O humorista Fausto Carvalho, que faz sucesso nas redes sociais com o personagem "Jorginho", ministrará uma palestra no dia 22. Já Alexandra Casoni, sócia da Flormel e participante do Shark Tank Brasil, realiza sua exposição no último dia do evento.

— A capacidade dos palestrantes sempre foi uma marca da feira, e neste ano o elenco está especialmente qualificado — reforça o presidente do Sindilojas.

Além das palestras, a feira deste ano também conta com novidades inéditas, como as cerca de 500 agendas de negócios programadas para ocorrer nos três dias do evento. A iniciativa projeta conectar pequenas indústrias de três nichos de mercado — Moda, Casa & Construção e Alimentos Personalizados — a grandes players do setor.

Outro atrativo da FBV neste ano será a Varejo Experience Pocket. A ação ocorrerá durante os três dias do evento, no período de um turno, possibilitando aos interessados a visita a espaços de empresas varejistas, divididas por temáticas, que já exibem diferenciais em termos de inovações, tecnologias, conectividade com o consumidor e atendimento personalizado.

Serviço