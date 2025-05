Comércio enfrenta dificuldade para preencher vagas no RS; saiba as principais razões

Dificuldade em preencher vagas pode indicar uma possível instabilidade nas relações de trabalho. Camila Hermes / Agencia RBS

O setor do comércio no Rio Grande do Sul tem sofrido com a alta rotatividade de funcionários e a dificuldade de preencher vagas, conforme lojistas e representantes do varejo. Dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que, apesar do crescimento no número de admissões, o volume de desligamentos também segue elevado, indicando uma possível instabilidade nas relações de trabalho.

Entre 2020 e 2024, o saldo de empregos no comércio gaúcho oscilou, saindo de um resultado negativo de -10.418 em 2020, no contexto da pandemia de covid-19, para um leve crescimento de 13.483 em 2024. No mesmo período, o número de admissões aumentou cerca de 54%, mas os desligamentos acompanharam o ritmo.

Só em 2024, foram mais de 403 mil admissões e 389 mil desligamentos — um retrato de um mercado dinâmico, porém instável.

Em Porto Alegre, o cenário também reflete esse comportamento. Embora o saldo de empregos tenha sido positivo nos últimos anos, a diferença entre contratações e desligamentos é pequena, apontando que muitas vagas são rapidamente desocupadas.

Por que é difícil preencher vagas no comércio

Trabalho aos finais de semana

Modelo presencial

Rotina intensa do comércio

Mudança geracional

Busca por novas experiências

Necessidade de aumentar a renda

Vagas em aberto e disputa por profissionais

Na rede de farmácias São João, uma das maiores do Estado, a rotatividade alta é sentida diariamente. O diretor comercial, Laerti de Siqueira, revela que a empresa mantém mensalmente entre mil e 1,2 mil vagas em aberto — e não consegue preenchê-las integralmente.

— Disputamos não só com outras farmácias, mas com atacarejos, hipermercados. Acabamos disputando o mesmo funcionário — explica.

Segundo ele, o trabalho aos finais de semana e o modelo presencial se tornaram obstáculos para manter profissionais, especialmente entre os mais jovens.

— Hoje, o pessoal mais jovem busca uma vida social integrada ao trabalho. Eles querem algo que permita conciliar as duas coisas. O fim de semana é sempre uma questão sensível — destaca.

Para tentar reverter esse quadro, a empresa criou uma política de incentivos: remuneração mínima de R$ 2,1 mil, plano de saúde (com 50% subsidiado), bolsa de estudos de 50% a 100% para áreas ligadas à farmácia, e um plano de carreira estruturado que permite a ascensão até cargos de gestão.

— Nosso público é, em grande parte, quem está iniciando a vida profissional. Inclusive, criamos uma campanha para atrair pessoas aposentadas que queiram voltar ao mercado — relata.

Resistência ao ritmo do comércio

Proprietária de uma loja, Luciane diz que hábitos da nova geração contribuem para alta rotatividade. Camila Hermes / Agencia RBS

Na Capital, a situação se repete em diferentes segmentos. Luciane Simões do Couto, advogada e proprietária de uma loja no Pop Center, no Centro Histórico, afirma que muitos jovens não se adaptam à rotina intensa do comércio.

— Quem procura uma vaga no comércio sabe que o forte do movimento é aos finais de semana. Mesmo assim, há resistência. Muitos desistem quando percebem que o sábado é um dia normal de expediente ou que o ritmo de metas é mais exigente — comenta.

Segundo ela, 90% da equipe de vendedores tem entre 18 e 30 anos, o que, aliado à inexperiência e aos hábitos da nova geração, contribui para a alta rotatividade.

— A decisão de sair da empresa, na maioria das vezes, parte deles. A estabilidade parece não ser mais um valor buscado. É uma geração que busca motivação constante e, quando isso se perde, eles simplesmente vão embora — diz.

Luciane oferece bônus por metas, que podem variar entre 0,5% e 1% do faturamento da loja, como forma de incentivo. Ainda assim, ela relata dificuldades com pontualidade, cuidado com equipamentos e compromisso com o trabalho.

Comércio especializado: rotatividade menor, mas mão de obra escassa

Marco Antônio Vieira Machado, presidente do Sincopeças-RS. Divulgação / Sincopeças-RS

No comércio de autopeças e acessórios para veículos, a realidade é um pouco diferente. Segundo Marco Antônio Vieira Machado, presidente do Sincopeças-RS, entidade que representa o setor, a rotatividade não é tão alta quanto em outras áreas — mas há, sim, uma redução na oferta de mão de obra.

— Não posso dizer que há um apagão, mas sentimos uma redução na oferta. Nosso setor é mais específico, as equipes são mais qualificadas e o processo de treinamento é mais rigoroso e caro — avalia.

Ele aponta ainda que muitos profissionais têm optado por atividades fora da CLT (carteira assinada) ou por trabalhos autônomos, com maior flexibilidade de horários.

— Talvez não seja uma falta de interesse apenas pelo comércio, mas por outras opções de trabalho. O trabalhador quer ter mais autonomia sobre seu tempo — completa.

Qualificação

O Sincopeças, em parceria com o Senac e com fábricas do setor, promove cursos itinerantes de qualificação técnica, com foco nas novas tecnologias embarcadas nos veículos.

— Os carros hoje têm sistemas de condução, rastreamento e eletrônica embarcada. Isso exige atualização constante. Manter as equipes qualificadas é uma forma de conter a evasão — detalha o presidente da entidade.

Apesar dos investimentos em qualificação, ele destaca que a maioria das empresas do setor — cerca de 90% — são micro ou pequenas, com estruturas mais enxutas.

— Muitas vezes, o empregador e o empregado estão juntos no balcão. Não há espaço para planos de carreira longos, mas oferecemos uma remuneração um pouco acima da média de mercado, como forma de valorização — explica.

Para Machado, a alta rotatividade entre os jovens é também uma marca da nova geração.

— Existe uma predisposição muito maior em se aventurar, mudar de cidade, experimentar outros ramos. Isso impacta diretamente na estabilidade das equipes — conclui.

Supermercados: metade da equipe muda em um ano

Rotatividade nos supermercados exige adequação constante. Mateus Bruxel / Agência RBS

Nos supermercados, o cenário da rotatividade é ainda mais simbólico. De acordo com Antônio Cesa Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), cerca de 50% dos funcionários deixam o cargo em menos de um ano.

— Isso é uma mudança que aconteceu com o tempo. O jovem busca novas experiências e formas de aumentar a renda. A rotatividade é consequência disso — afirma.

Para Longo, o fenômeno não é necessariamente negativo, mas exige adequações constantes por parte das empresas.

— Não vejo como uma dificuldade, mas como um novo modelo. Hoje, muitos trabalhadores atuam com jornadas reduzidas, abaixo das 220 horas mensais. É uma forma de complementar renda e ganhar flexibilidade — destaca.

Ele também aponta que essa dinâmica tem impulsionado a terceirização de serviços e o surgimento de novos microempreendedores, que fornecem tortas, doces e produtos antes produzidos dentro do supermercado.

— O consumidor também precisa entender que, com menos gente fixa, alguns serviços vão desaparecer ou mudar. Aquela torta especial, por exemplo, pode vir de um fornecedor terceirizado — comenta o presidente da Agas.

Segundo ele, essa nova estrutura de trabalho está ligada à perda de poder aquisitivo e à busca por novas formas de aumentar a renda.

— São movimentos que vieram para ficar. Com mais horas trabalhadas em diferentes atividades, a renda pode até aumentar, mas exige um novo olhar sobre a organização do trabalho — finaliza.

