Com presença de Geraldo Alckmin, Coca-Cola reabre fábrica em Porto Alegre e anuncia investimentos de R$ 200 milhões no RS

Em evento que marcou a reabertura total da fábrica da Coca-Cola em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre, após a unidade ser severamente afetada pela enchente de maio de 2024 , a empresa anunciou, nesta sexta-feira (9), novos investimentos no Rio Grande do Sul.

O evento contou com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, que frisou que, com a reforma, a fábrica se tornou uma das mais modernas do país e do mundo.