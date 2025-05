Com novo CEO, rede de galeterias da serra gaúcha planeja expandir marca além do Sul e dobrar número de lojas até 2030

Unidade do Mamma Mia em Blumenau (SC), inaugurada neste ano. Grupo JPLP / Divulgação

Criada em 1985, a rede de galeterias Mamma Mia, de Gramado, projeta dobrar o número de lojas nos próximos cinco anos — hoje, são 40 operações espalhadas pelo sul do Brasil. O plano de expansão coincide com a chegada do novo CEO da empresa, Marcelo Borba, ex-diretor regional do Grupo Iguatemi na Região Sul.

Recentemente, a rede abriu duas lojas em Santa Catarina, onde conta com oito operações. No Paraná, são duas lojas. A entrada no Sudeste só deve acontecer em 2026. Antes disso, a Mamma Mia planeja abrir mais quatro unidades no Rio Grande do Sul.

— Temos uma posição muito firme aqui no nosso Estado. Estamos fortalecendo o Sul para depois irmos subindo. Temos diversas oportunidades sendo tratadas nesse momento, mas vamos com muita cautela. É um momento delicado da economia brasileira, o juro está alto. Já estamos com grandes investimentos no RS para este ano — diz o CEO.

A expansão da marca se dá com os restaurantes em espaços grandes, servindo a famosa sequência de galetos, e pelo modelo "express", com cardápio à la carte — neste segmento, as lojas se concentram em shoppings. Das unidades do grupo, 25 são próprias e 15 são franquias.

O Mamma Mia faz parte do Grupo JPLP, que também é dono dos restaurantes El Fuego, Neni Café Bar e Restaurante e Neni Pizza e Pasta. A empresa foi criada por Julinho Cavichioni, filho de imigrantes italianos e que segue como diretor no grupo. A relação com Borba nasceu quando a rede começou a abrir lojas em shoppings do Grupo Iguatemi, como o Iguatemi Porto Alegre e o Praia de Belas Shopping.

Fundador do Grupo JPLP, Julinho Cavichioni, e o novo CEO da Mamma Mia, Marcelo Borba. Grupo JPLP / Divulgação

As próximas unidades serão abertas no Shopping Pelotas, no sul do Estado, em setembro, e no Iguatemi de Porto Alegre, em junho, com uma unidade express na praça de alimentação. No mesmo empreendimento, o Mamma Mia fará uma reforma no restaurante do terceiro piso. Com investimento de R$ 4 milhões, a obra começa em agosto e termina em outubro.

— Vamos trocar tudo: fachada, mobiliário, equipamentos da cozinha, decoração. Será uma loja nova para nos adequarmos à nova proposta do shopping para aquela área — diz Borba.

Os restaurantes do Mamma Mia geram, em média, de 25 a 40 empregos. Já as lojas do modelo express contam com 12 funcionários.

Restaurante temático de cinema

Com investimento de R$ 6 milhões, o grupo inaugura na próxima semana seu mais novo restaurante. Em homenagem à sétima arte, o Cinema Paradiso ficará em Gramado, na Rua Coberta, próximo ao Palácio dos Festivais. Foram quatro meses de obra em um imóvel de 560 metros quadrados, que antes era ocupado por uma cervejaria.

O restaurante possui capacidade para 270 pessoas e será distribuído em três ambientes que se integram. O espaço conta com uma varanda frontal e mesas ao ar livre na Rua Coberta. Ainda haverá um jardim com teto retrátil e mais de 60 limoeiros sicilianos.

— O Cinema Paradiso é a soma do melhor que desenvolvemos ao longo de 40 anos de história, com um conceito novo, contemporâneo e cheio de respeito pela nossa trajetória — afirma o fundador do Grupo JPLP, Julinho Cavichioni.

— Buscamos referências artísticas do cinema. Teremos um jardim italiano com pés de limão siciliano. No fundo, teremos um telão de alta definição que exibirá filmes clássicos. Mas a grande arte acontece na cozinha. Nossos chefes são os artistas principais — completa Borba.

Bar de dois andares contará com 1,5 mil garrafas. Grupo JPLP / Divulgação

O projeto arquitetônico é assinado por Lorenzo Muratorio Cavichioni. O espaço do bar central terá dois andares, com prateleiras que comportarão 1,5 mil garrafas. A decoração traz peças garimpadas em antiquários do Brasil.