Brasil tem três nomes entre os cinco mais ricos da América do Sul; veja quem são

Os brasileiros Eduardo Saverin e Jorge Paulo Lemann estão entre os maiores bilionários da América do Sul. ROSLAN RAHMAN / Andréa Graiz / AFP / Agencia RBS

O Brasil é o país com maior presença no topo da lista de bilionários da América do Sul, de acordo com dados em tempo real da Forbes.

Três dos cinco maiores patrimônios da região pertencem a brasileiros, que juntos acumulam US$ 69,2 bilhões (equivalente a R$ 392 bilhões) — mais de 60% do total entre os cinco primeiros colocados.

O primeiro lugar do ranking é de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com fortuna estimada em US$ 29,8 bilhões (R$ 169 bilhões). Em seguida, aparece a chilena Iris Fontbona, com US$ 27,2 bilhões (R$ 154 bilhões), da mineradora Antofagasta PLC.

Completam a lista os também brasileiros Vicky Safra, do Banco Safra, e Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital, e o colombiano David Vélez, do Nubank.

Os mais ricos da América do Sul segundo a Forbes

1. Eduardo Saverin

País: Brasil

Brasil Patrimônio: US$ 29,8 bilhões (R$ 169 bilhões)

Cofundador do Facebook, Saverin nasceu em São Paulo e vive em Cingapura desde 2012. É também sócio da B Capital, fundo que investe em startups.

2. Iris Fontbona

País: Chile

Chile Patrimônio: US$ 27,2 bilhões (R$ 154 bilhões)

Viúva de Andrónico Luksic, controla com os filhos a mineradora Antofagasta PLC e o conglomerado Quiñenco, com negócios em finanças, bebidas e transportes.

3. Vicky Safra

País: Brasil

Brasil Patrimônio: US$ 22,1 bilhões (R$ 125 bilhões)

Viúva do banqueiro Joseph Safra, Vicky lidera a família que controla o Banco Safra, o J. Safra Sarasin (Suíça) e o Safra National Bank (Nova York).

4. Jorge Paulo Lemann

País: Brasil

Brasil Patrimônio: US$ 17,3 bilhões (R$ 98 bilhões)

Sócio do 3G Capital, Lemann participou da criação da AB InBev e tem fatias em empresas como Burger King, Kraft Heinz e Americanas.

5. David Vélez

País: Colômbia

Colômbia Patrimônio: US$ 12 bilhões (R$ 68 bilhões)