Brasil atinge recorde de trabalhadores com CLT; veja setores que mais contrataram

Todos as unidades da federação registraram crescimento nos postos formais. Roni Rigon / Agencia RBS

Em abril de 2025, o Brasil criou 257.528 empregos formais, conforme dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número representa um aumento de cerca de 31 mil vagas em relação ao mês anterior. No Rio Grande do Sul foram 8.678 novos postos.

Pela primeira vez, o Brasil também atingiu o número de 48 milhões de vínculos com carteira assinada, conforme o levantamento.

O saldo é resultado de 2.282.187 admissões e de 2.024.659 desligamentos registrados durante abril. No acumulado do ano, desde janeiro, são 922.362 vagas formais. No mesmo intervalo do ano anterior o número foi levemente maior: 965.818.

O resultado alcançado em abril de 2025 foi melhor saldo para o mês desde que o Novo Caged foi implementado, em 2020.

Em relação ao mês anterior, abril registrou 31.274 vagas a mais. O número de demissões teve queda, com 146.528 desligamentos a menos.

Setor de serviços puxa alta

O setor de serviços puxou a alta registrada neste mês, com a criação de mais de 136 mil vagas (+0,58%). Comércio e agropecuária, que tiveram saldo negativo no levantamento anterior, reverteram o cenário e criaram, respectivamente, 48 mil (+0,45%) e 4 mil (+0,22%) empregos.

Serviços : criação de mais 136.109 postos

: criação de mais 136.109 postos Construção : criação de mais 34.295 postos

: criação de mais 34.295 postos Indústria : criação de mais 35.068 postos

: criação de mais 35.068 postos Comércio : criação de 48.040 postos; mês passado o saldo foi negativo de 10.310 postos

: criação de 48.040 postos; mês passado o saldo foi negativo de 10.310 postos Agropecuária: criação de 4.025 postos; mês passado o saldo negativo de 5.644 postos