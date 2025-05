Bandeira vermelha: conta de luz ficará mais cara em junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (30) a bandeira tarifária vermelha para o mês de junho, com custo adicional de R$ 4,46 na tarifa de energia a cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos.

A medida foi adotada diante de um cenário de queda no volume de chuvas e da diminuição da geração de energia por hidrelétricas, conforme a autarquia. Assim, com a necessidade de acionamento de fontes de energia mais onerosas — como as usinas termoelétricas — o custo também acaba aumentando.