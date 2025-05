Argentina corta imposto sobre importação de celulares; entenda o que muda

Redução impacta diretamente no preço de produtos da Apple no país.

A partir de 15 de janeiro de 2026 a Argentina irá "eliminar completamente" os impostos de importações sobre aparelhos celulares , anunciou nesta quarta-feira (14) o porta-voz presidencial do país, Manuel Adorni. Atualmente, as taxas estão em 16%.

A eliminação acontecerá em duas etapas: a primeira, a partir da publicação do Decreto no Diário Oficial, no final desta semana, onde serão reduzidos de 16% para 8%; e na segunda, que entrará em vigor em 15 de janeiro de 2026, serão completamente eliminados.