Após reunião com banqueiros e Febraban, governo diz que Fazenda vai estudar alternativas a alta do IOF

Governo esperava arrecadar R$ 20,5 bilhões este ano com as mudanças no IOF. Washington Costa / Ministério da Fazenda

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (28) que a pasta está aberta a discutir alternativas a pontos específicos das alterações no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciadas na semana passada. Ele participou de uma reunião entre o ministro Fernando Haddad e os presidentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e dos quatro maiores bancos privados do país.

— A Febraban nos traz o impacto das medidas no setor, de maneira legítima, de maneira bem racional, de maneira detalhada. A gente discutiu alternativas também apresentadas pela Febraban, e outras que a gente trouxe para o debate. É natural que a gente avance nesse debate sobre o que poderia ser uma alternativa a itens isolados desse ajuste no IOF — disse Durigan a jornalistas, na saída da reunião.

O secretário afirmou também que a pasta está aberta a discutir as medidas adotadas, citando o recuo do governo sobre parte das alterações no IOF ainda na última quinta-feira (22), horas depois de as mudanças terem sido anunciadas.

Febraban apresenta impactos da medida no crédito

Ao lado de Durigan, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, reforçou que os bancos estão em diálogo com o ministério da Fazenda desde a semana passada, e disse que o objetivo da reunião foi apresentar os impactos calculados, especialmente no que diz respeito às operações de crédito.

— Nós mostramos para o ministro Haddad e para seus secretários que o impacto é severo, é um impacto para o crédito das micro, pequenas e médias empresas — disse Sidney.

De acordo com o presidente da Febraban, a entidade estima um alcance "entre três e oito pontos porcentuais na taxa" de crédito — no cenário que a operação seja prorrogada a curto prazo, em até um ano.

— Isso pode significar, no custo efetivo total de uma operação de curto prazo, uma variação entre 14,5% a 40% do custo efetivo total — aponta.

Sidney disse que as informações "sensibilizaram" a Fazenda, e que um diálogo foi aberto para construir uma frente de trabalho com participação da pasta e da Febraban para analisar as alternativas:

— Nós temos uma posição contrária ao aumento do IOF, só que, neste momento, criticar seria a parte mais fácil. Nós optamos por um debate construtivo — completou.

Ajuste na execução do orçamento

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda disse que quaisquer alterações no aumento de IOF podem diminuir a arrecadação esperada com a medida. Para Dario Durigan, se isso acontecer, será necessário ajustar a execução orçamentária.

— Se essa medida do IOF for alterada, como foi alterada na quinta-feira, ela traz um ajuste em termos de como você executa o orçamento e isso pode trazer, automaticamente, não é por uma decisão nova do governo, da Junta de Execução Orçamentária, impactos para o contingenciamento e para o bloqueio — afirmou.

Durigan respondia a uma pergunta de jornalistas sobre se uma reversão das mudanças no IOF poderia levar a um contingenciamento maior para as emendas parlamentares.

Ao todo, o governo esperava arrecadar R$ 20,5 bilhões este ano com as mudanças no IOF. A mudança na cobrança que seria instituída sobre fundos deve retirar R$ 2 bilhões dessa conta, adiantou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última sexta-feira.