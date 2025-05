Após demora e falta de recursos em 2024, Caixa diz que financiamentos imobiliários estão "normalizados"

Atualmente, prazo para financiamento de imóvel pela Caixa é estimado em 30 dias após aprovação do crédito. Jefferson Botega / Agencia RBS

Profissionais que trabalham no ramo imobiliário e dependem de financiamentos via Caixa Econômica Federal para fechar negócios falam em "normalidade" nas transações, após meses de angústia no final de 2024. A falta de dinheiro registrada pelo banco, em razão de problemas na fonte dos recursos — a poupança e o FGTS —, foi contornada, segundo correspondentes bancários e corretores de imóveis consultados por Zero Hora. Mas restam ainda queixas sobre demora referentes a linhas específicas do programa Minha Casa, Minha Vida, que dependem de subsídios governamentais.

Especialistas apontam dois fatores para a redução dos recursos disponíveis naquele momento. A queda dos depósitos da poupança (em razão da alta na taxa de juros) e a ampliação do prazo de vencimento das letras de crédito imobiliário (LCI). Em fevereiro de 2024, o Conselho Monetário Nacional estendeu de três meses para um ano o vencimento dos papéis.

— Isso afugentou alguns investidores, principalmente aqueles que tinham baixos recursos ou tempo — explica o economista José Antônio Ribeiro de Moura, professor da Feevale.

A poupança demonstrou pequena recuperação em abril deste ano, mas segue perdendo investidores. Relatório da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) aponta que o saldo da poupança brasileira em abril somava R$ 752,4 bilhões, praticamente igual ao de março. Na comparação ao mesmo mês do ano passado, houve pequeno crescimento no saldo, de 1,6%. A captação líquida, porém, caiu, ficando negativa em R$ 4,3 bilhões — ou seja, houve mais saques do que depósitos.

Prazo de 30 dias

Responsáveis por intermediar o financiamento imobiliário entre compradores e a Caixa Econômica Federal, correspondentes bancários afirmam que os reflexos ainda eram sentidos no início de 2025. Porém o momento é positivo para os clientes.

— Essa função das contratações impactou bastante o nosso serviço, junto com clientes, vendedores, o ramo imobiliário, todo mundo envolvido. Mas já começou a normalizar bastante — afirma o correspondente Alex Vasconcelos.

Atualmente, os correspondentes calculam que as transações com a Caixa se confirmem em cerca de 30 dias, a partir da aprovação do crédito. O prazo inclui a realização da vistoria do imóvel, a elaboração do contrato, o registro do imóvel e a liberação do dinheiro. Em Porto Alegre, pode demorar uma ou duas semanas a mais, dependendo da zona responsável pelo registro do imóvel. No ano passado, porém, todo o processo chegou a levar mais de três meses, segundo relatos.

— Eu perdi financiamentos habitacionais por causa daquela demora da Caixa, pois alguns clientes foram direto nos gerentes de outros bancos e migraram. Foi um período bem difícil — relembra a correspondente Lúcia Helena Paim.

Procurada, a Caixa evita dar detalhes sobre valores ainda disponíveis para a concessão de crédito imobiliário. Em nota, afirma que "as contratações ocorrem dentro da normalidade, não havendo atrasos para contratação" (leia nota na íntegra abaixo).

Subsídio atrasa Minha Casa, Minha Vida

O guarda-chuva que forma o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) reúne recursos da poupança e do FGTS. Para 2025, o Conselho Curador do FGTS aprovou um orçamento de R$ 126,8 bilhões para habitação no país, ante R$ 105 bilhões em 2024. A região sul do Brasil ficou com R$ 19,5 bilhões, o que representa 15,4% do bolo.

Porém, uma parte do sonho da casa própria pode depender de subsídios do governo federal. É o caso de quem busca adquirir um imóvel enquadrado nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida, voltado a pessoas com renda mais baixa. Segundo correspondentes, sem o valor a Caixa não libera a sua parte do financiamento, emperrando o negócio. O subsídio é calculado conforme a renda da família e o valor do imóvel. Citado por correspondentes como gestor desse subsídio, o Ministério das Cidades nega problemas (leia nota na íntegra abaixo).

Morador do bairro Rubem Berta em Porto Alegre, o técnico de processo William Matheus Correa de Moraes, 33 anos, vendeu um imóvel no ano passado após meses de espera pelo subsídio. Quase em cima do prazo limite de seis meses de validade do crédito da compradora.

— Em junho, a Caixa foi lá, vistoriou o apartamento e aprovou. E disse que teríamos que aguardar sair o subsídio da nossa compradora. Passou julho, agosto, setembro, outubro. No dia 28 de novembro, saiu. Era praticamente o último mês da aprovação da cliente — relata Moraes.

Segundo correspondentes, ainda há relatos de demora na liberação dos subsídios.

— Tenho um cliente que está há cinco meses esperando. O subsídio que ele aguarda é de apenas R$ 480. Sem isso, a Caixa não libera o financiamento — relata um correspondente bancário de Porto Alegre que, por receio de afetar a relação com as instituições financeiras, prefere não se identificar.

Nota da Caixa

A CAIXA esclarece que a concessão de crédito imobiliário com recursos do SBPE ocorre de acordo com a demanda apresentada, não sendo direcionados recursos por região. Reforça ainda que as contratações ocorrem dentro da normalidade, não havendo atrasos para contratação.

Em relação às operações com recursos do FGTS que possuem subsídio, as contratações ocorrem conforme disponibilidade orçamentária do fundo, sendo observada a regulamentação vigente, de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 30, de 6 DEZ 24, publicada pelo Ministério das Cidades, sendo a distribuição do orçamento realizada por regiões geográficas.

Nota do Ministério das Cidades

Os financiamentos habitacionais com recursos do FGTS não contam com o aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), de modo que não há nenhuma pendência de aporte pela União. O orçamento anual do FGTS é aprovado pelo Conselho Curador e disponibilizado aos agentes financeiros pelo Agente Operador do Fundo, da Caixa Econômica Federal, em observâncias às regras do Conselho e do Ministério das Cidades.

A execução orçamentária do FGTS na área de Habitação em 2025 tem evoluído conforme o esperado. Até o momento, houve o consumo de menos da metade dos recursos aprovados pelo Conselho Curador (execução de 39% dos recursos onerosos e de 31% dos descontos), demonstrando a disponibilidade orçamentária do Fundo para lastrear as operações que ainda serão firmadas ao longo do exercício.