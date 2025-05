O enfermeiro é um dos profissionais mais próximos da população no cotidiano Dragana Gordic / Shuttterstock | Portal EdiCase

Em 12 de maio é celebrado o Dia Internacional da Enfermagem, uma profissão que ocupa um papel indispensável na área da saúde, sendo responsável por cuidar, acompanhar e orientar pacientes em todas as etapas do atendimento.

Com presença constante nos hospitais, clínicas, postos de saúde e até mesmo em atendimentos domiciliares, o enfermeiro está entre os profissionais mais próximos da população no cotidiano. Além da assistência direta, também participa de processos administrativos, de prevenção de doenças, promoção da saúde e educação da comunidade, atuando de forma integrada com equipes multidisciplinares.

Abaixo, veja 7 coisas que você precisa saber sobre a profissão de enfermagem!

1. Diversidade nas áreas de atuação

Os enfermeiros podem atuar em diversos setores, incluindo:

Hospitais e clínicas: em unidades de internação, centros cirúrgicos e UTIs (Unidades de Terapia Intensiva);

em unidades de internação, centros cirúrgicos e UTIs (Unidades de Terapia Intensiva); Atenção primária: em unidades básicas de saúde e programas como a Estratégia Saúde da Família;

em unidades básicas de saúde e programas como a Estratégia Saúde da Família; Home care: prestando cuidados domiciliares;

prestando cuidados domiciliares; Empresas e indústrias: na área de saúde ocupacional;

na área de saúde ocupacional; Educação e pesquisa: como docentes e pesquisadores em instituições de ensino.

Além disso, há oportunidades em áreas especializadas, como enfermagem obstétrica, pediátrica, geriátrica e psiquiátrica.

2. Formação acadêmica e técnica

A enfermagem possui diferentes níveis de formação:

Auxiliar de enfermagem : formação de nível fundamental, com foco em cuidados básicos sob supervisão;

: formação de nível fundamental, com foco em cuidados básicos sob supervisão; Técnico de enfermagem : curso técnico de nível médio, com duração média de 2 anos, habilitando para procedimentos de média complexidade;

: curso técnico de nível médio, com duração média de 2 anos, habilitando para procedimentos de média complexidade; Enfermeiro: graduação de nível superior (bacharelado), com duração média de 4 a 5 anos, capacitando para atuar em todas as áreas da enfermagem, inclusive em gestão e ensino.

Após a graduação, é possível realizar especializações em diversas áreas, ampliando as possibilidades de atuação e remuneração.

3. Mercado de trabalho em expansão

O mercado de trabalho para profissionais de enfermagem apresenta um ritmo constante de crescimento no Brasil e no exterior. A ampliação da cobertura dos serviços de saúde, o aumento da expectativa de vida da população e a maior valorização das profissões da área da saúde são alguns dos fatores que impulsionam a demanda por técnicos e enfermeiros. No Brasil, a taxa de empregabilidade da profissão é alta, a maioria dos formados consegue uma colocação em até um ano após a conclusão do curso.

4. Desafios da profissão

Embora a valorização da enfermagem tenha aumentado nos últimos anos, os profissionais ainda lidam com desafios diários em sua atuação. A rotina exige preparo emocional, resistência física e capacidade de tomada de decisão rápida. Lidar com situações delicadas, como emergências e cuidados em fim de vida, faz parte da rotina de muitos profissionais.

Para atuar com qualidade, é necessário desenvolver habilidades interpessoais, manter a atenção aos detalhes e adaptar-se a diferentes contextos, desde grandes hospitais até postos de saúde em áreas remotas.

A profissão de enfermagem é fiscalizada pelo Conselho Federal de Enfermagem Peakstock / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Regulação e ética profissional

A enfermagem é regulamentada pela Lei nº 7.498/1986 e fiscalizada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e pelos conselhos regionais. Esses órgãos são responsáveis por normatizar, orientar e fiscalizar o exercício da profissão em todo o território nacional.

Todo profissional deve seguir o Código de Ética da Enfermagem, que reúne princípios e deveres fundamentais, como o respeito à dignidade humana, o sigilo profissional, o compromisso com a saúde pública e a atuação segura e responsável. A ética é uma parte central da formação e prática da enfermagem, sendo constantemente reforçada em cursos, treinamentos e nos próprios ambientes de trabalho.

6. Perfil do profissional de enfermagem

Para quem deseja ingressar na enfermagem, é importante desenvolver um conjunto de habilidades e atitudes que vão além do conhecimento técnico. Profissionais bem-sucedidos na área costumam demonstrar empatia, boa comunicação, responsabilidade, atenção e equilíbrio emocional.

Saber ouvir o paciente, trabalhar em equipe e tomar decisões com segurança são características valorizadas tanto na assistência direta quanto em cargos de gestão. Além disso, o compromisso com a atualização constante é fundamental, já que a área da saúde está em permanente transformação com novos protocolos, tecnologias e formas de cuidado. Esse perfil contribui para uma atuação segura e para relações de confiança com pacientes e colegas.

7. Remuneração na enfermagem