5 motivos que podem afastar os candidatos da sua empresa

Ao contrário do que se via no passado, quando o salário era o principal critério na escolha de um emprego, muitos profissionais mais jovens têm dado preferência a fatores como bem-estar, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e um ambiente de trabalho mais saudável. Essa mudança mostra uma nova maneira de encarar o sucesso na carreira, baseada em valores mais ligados ao propósito de vida e à realização pessoal.