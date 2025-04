XP comunica que dados da base de clientes da plataforma foram vazados

A corretora de valores XP Investimentos comunicou seus clientes por e-mail, nesta quinta-feira (24), que houve um acesso não autorizado a uma base de dados hospedada por um fornecedor externo do grupo, envolvendo informações de clientes da plataforma . As informações são do g1 .

Ainda segundo a empresa, o bloqueio do acesso foi efetuado imediatamente . No comunicado, foi informado que a conta e os investimentos dos clientes estão em total segurança, uma vez que nenhum sistema da XP foi acessado. Também foi ressaltado que os aplicativos e sites seguem operando normalmente , sem necessidade de alteração de senhas.

Nota da XP

Imediatamente, tão logo tomou conhecimento do acesso indevido, a XP adotou todas as medidas adicionais de segurança para solucionar o incidente, com o consequente bloqueio e atuação na prevenção a fraudes. Os reguladores e as autoridades competentes já foram informados do ocorrido".