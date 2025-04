Venda de carros cresce 8% no RS no primeiro trimestre de 2025 e alcança maior patamar em seis anos

Setor projeta 5% de crescimento no ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mesmo com desafios impostos por juro alto, câmbio volátil e incertezas internacionais, a venda de veículos novos segue no azul neste início de ano no Rio Grande do Sul. O total de veículos zero quilômetro comercializados cresceu 8,05% no primeiro trimestre de 2025 ante o mesmo período do ano passado.

No acumulado de janeiro a março deste ano, foram emplacados no Estado 27.172 automóveis e comerciais leves (grupo que inclui picapes e outros veículos de carga e de passageiros). O montante representa 2.024 veículos a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado (25.148).

Leia Mais SUVs no topo: veja ranking dos carros mais vendidos no RS em 2025

O total comercializado apresentou o maior patamar em seis anos. O resultado de 2025 só fica atrás do primeiro trimestre de 2019, quando foram emplacadas 31.899 unidades dessa categoria.

O levantamento é do Sincodiv-RS/Fenabrave, entidade que representa concessionárias e distribuidoras, e foi divulgado na tarde desta terça-feira (8) durante coletiva de imprensa na sede do sindicato.

Motivos para a alta

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau, destaca que o resultado positivo do primeiro trimestre ocorre mesmo em um ambiente com juro alto e câmbio volátil. Fürstenau atribui esse movimento a fatores como busca dos consumidores por veículos atualizados, com mais conforto e tecnologia, e mudanças no mercado.

— Junto disso, tem a entrada de novas fábricas, novos produtos, com nova tecnologia. E isso sempre movimenta o mercado. Então, você começa a ter ofertas que não tinha antes. Quanto mais competitivo for o mercado, mais agressivas vão ser as montadoras e as concessionárias. E o consumidor acaba sendo bem impactado.

Colocando na conta todos os tipos de veículos, incluindo caminhões, ônibus, motos e implementos, foram 43.043 emplacamentos no primeiro trimestre — salto de 8,79% ante o mesmo período do ano passado (39.565). Esse também é o maior número de vendas desde 2019, segundo o Sincodiv-RS/Fenabrave.

Nesse contexto mais geral, Fürstenau destaca o movimento das motos, que apresentaram crescimento tímido, de 0,24% nas vendas do trimestre. O executivo afirma que esse segmento destoa dos demais, impedindo avanço maior da venda geral de veículos no Estado.

Próximos meses

Para os próximos meses, o presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave estima cenário mais pressionado para vendas de veículos no país e no Estado. Isso ocorre em razão do juro ainda estacionado em patamar elevado, câmbio alto e incertezas no campo do comércio internacional diante do tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em março de 2025

Mesmo assim, o setor projeta ano com avanço nas vendas ante 2024, mesmo que em patamar mais tímido do que os observados em outros anos.