Trump diz que China "entrou em pânico" ao retaliar tarifaço: "A única coisa que eles não poderiam fazer"

De acordo com o portal g1 , essa tarifa passará a valer a partir da próxima quinta-feira (10).

O Ministério do Comércio chinês também anunciou que aplicará controles de exportação sobre sete elementos das terras raras, entre eles o gadolínio , utilizado para ressonâncias magnéticas, e o ítrio , utilizado em produtos eletrônicos.

Tarifaço de Donald Trump

Na quarta-feira, Trump exibiu uma tabela com as alíquotas cobradas pelos países e as que serão aplicadas pelos EUA. A tarifa média, segundo ele, será de 25%.