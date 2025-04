SUVs no topo: veja ranking dos carros mais vendidos no RS em 2025

Tracker foi o veículo mais vendido no RS entre janeiro e março. Chevrolet / Divulgação

Em um cenário com alta de 8,05% no comércio de carros zero no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre, os veículos de porte maior têm destaque no ranking dos mais vendidos. Os utilitários-esportivos, conhecidos como SUVs, ocupam sete lugares entre os 10 mais vendidos no Estado no acumulado dos três primeiros meses do ano.

Os dados são do Sincodiv-RS/Fenabrave, entidade que representa concessionárias e distribuidoras.

O campeão de vendas no Estado no primeiro trimestre é o Chevrolet Tracker. Foram emplacadas 1.244 unidades desse SUV no período. Em segundo lugar, aparece o tradicional e antigo líder do ranking, Chevrolet Onix, com 1.052 vendas nos três primeiros meses do ano. Completa o top três outro SUV, o Volkswagen T-Cross, que registrou 1.046 emplacamentos. Olhando o restante do top 10, outros cinco SUVs integram a lista.

Ranking

Chevrolet Tracker Chevrolet Onix VW T-Cross VW Polo Jeep Compass Chevrolet Onix Plus Hyundai Creta Toyota Corolla Cross VW Taos Jeep Renegade

Mudança de perfil e mais segurança

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau, afirma que o ranking reflete o aumento na busca por esse tipo de veículo nos últimos anos e a mudança no gosto popular.

— Se você olhar hoje o nível de oferta de veículos por parte das montadoras, elas tiveram que modificar o seu portfólio para atender ao mercado brasileiro. Nós tivemos uma mudança na cabeça do consumidor, que migrou para os SUVs, um veículo que transmite uma sensação de segurança maior para quem está pilotando o carro.

Fürstenau afirma que o fato de o Rio Grande do Sul ter uma população com poder aquisitivo um pouco maior na comparação com outros Estados também tem peso nessa equação. O executivo destaca que o maior apetite por SUVs reflete no avanço de modelos dessa categoria dentro dos planos das montadoras.

Fim dos carros populares

O professor Antônio Jorge Martins, coordenador de cursos na área automotiva da Fundação Getulio Vargas (FGV), afirma que os SUVs sempre estiveram entre os principais desejos dos consumidores no âmbito dos carros.

Com o fim dos carros populares e veículos de entrada com preços cada vez mais elevados, parte dos clientes acaba optando por comprar um utilitário-esportivo diante da diferença menor de preço se comparado a anos anteriores.

— É a avaliação mais crítica do consumidor em eventualmente tentar alcançar aquilo que ele sonha e, com isso, satisfazer as suas necessidades. Também são produtos que dispõem de muito mais tecnologia do que aqueles outros que estão hoje presentes na faixa de entrada e que não dispõem de tantos recursos.

Comerciais leves

Na parte dos comerciais leves — categoria que reúne picapes e outros veículos de carga e de passageiros —, os campeões de vendas foram a Fiat Strada (1.160), o Volkswagen Saveiro (996) e a Fiat Toro (596). O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau, afirma que esse tipo de veículo ganha força no Estado em razão da força local no agronegócio e da busca por veículos com mais de uma utilidade.