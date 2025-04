Sicredi projeta expansão no RS com novas agências e fortalecimento no digital

Evento de lançamento da nova campanha contou com a presença do governador Eduardo Leite. João Alves / Divulgação / Sicredi

Após um 2024 de expansão no Brasil, o Sicredi planeja seguir no mesmo ritmo este ano, apostando no fortalecimento das economias locais. Na terça-feira (29), a instituição financeira apresentou a projeção de abrir mais de 230 agências em todo o país, sendo 25 delas no Rio Grande do Sul. E lançou uma nova campanha de comunicação, reforçando os laços com o Estado no tema: "Somos do Sul, somos do Brasil".

Conhecido pela atuação forte junto ao setor primário — é o principal financiador da agricultura familiar no país e o segundo maior operador do Plano Safra —, o Sicredi vem tendo expansão acelerada no varejo.

Nos últimos 10 anos, foram abertas mais de 1,5 mil agências no país, um crescimento de 110% em operações, que levou à sexta posição entre as instituições financeiras de varejo no Brasil. A estratégia, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, é apostar na proximidade com os 9 milhões de associados.

— Apenas no Rio Grande do Sul, mais de 30 cidades contam com o Sicredi como única instituição financeira. Isso mostra nosso interesse em estarmos próximos aos associados independentemente do tamanho do município, fomentando a melhoria da qualidade de vida e a geração de emprego e renda — diz.

No Rio Grande do Sul, o Sicredi tem 2,7 milhões de associados e 680 agências físicas, presentes em 484 cidades — 97% do território gaúcho. Além de superar os 700 pontos de atendimento até o fim do ano, a empresa também atua no fortalecimento da atuação no digital.

Durante o evento de terça-feira, a empresa lançou um posicionamento de reforço do compromisso com o desenvolvimento econômico e social do RS, o Sicredi lançou nova campanha: "Somos do Sul, somos do Brasil".