RS é o quarto Estado que mais contratou em março, aponta Caged

Saldo é proveniente de 153.585 admissões e 144.625 desligamentos. CESARVR / stock.adobe.com

Em março de 2025, o Rio Grande do Sul criou 8.960 empregos formais, resultado de 153.585 admissões e 144.625 desligamentos, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta quarta-feira (30) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

O Estado teve o segundo melhor saldo de empregos formais da região Sul e o quarto maior saldo entre todas as unidades federativas.

No cenário nacional, o país criou 71.576 postos de trabalho com carteira assinada no mês, com 2.234.662 admissões e 2.163.086 desligamentos. Este foi o segundo pior resultado para o mês de março desde o início da série histórica do Novo Caged, em 2020 — naquele ano, 294.985 postos foram encerrados.

Das cinco grandes atividades econômicas, apenas comércio e agropecuária apresentaram saldos negativos:

Serviços : +52.459 postos

: +52.459 postos Construção : +21.946 postos

: +21.946 postos Indústria : +13.131 postos

: +13.131 postos Comércio : -10.310 postos

: -10.310 postos Agropecuária: -5.644 postos

No recorte regional, o Sudeste liderou a geração de empregos com 48.086 vagas, seguido pelo Sul, com 24.553. O Nordeste foi o único com saldo negativo, encerrando 13.199 vagas. Dentro da região Sul, o Rio Grande do Sul ficou atrás apenas de Santa Catarina (+9.841).

Entre os Estados com os maiores saldos positivos em março, destacam-se:

São Paulo: +34.864 Minas Gerais: +18.169 Santa Catarina: +9.841 Rio Grande do Sul: +8.960 Goiás: +6.340 Paraná: +5.752 Bahia: +2.998

Saldo de janeiro a março no RS supera todo o ano de 2024

Em outro recorte, o RS gerou 66.490 vagas de carteira assinada de janeiro a março de 2025. O saldo dos três meses já supera o acumulado de todo o ano de 2024, quando o Estado criou 63.404 postos de trabalhos formais.

— Isso representa um aumento de 4,95% em relação a todo o ano anterior. Nossa expectativa é que esses indicadores cresçam ainda mais a partir de políticas públicas implementadas pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional e de outras que estão para serem lançadas, como iniciativas do Plano Rio Grande, criado pelo governo com foco na reconstrução do Estado — enfatizou titular da STDP, Gilmar Sossella.

O RS foi a terceira unidade federativa com maior saldo positivo no período (janeiro a março), atrás apenas de São Paulo (209.656) e Minas Gerais (75.896).