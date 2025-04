Bolsas em queda livre: relembre as piores crises desde o crash histórico de 1929

Bolsa de Valores de Tóquio, no Japão, tem queda de 7,8%.

Os economistas ainda não falam de "crash", uma palavra que designa uma queda brusca e generalizada dos preços , com importantes consequências para a economia real. Mas os analistas já mencionam uma queda "histórica" e até mesmo um "banho de sangue" nos mercados asiáticos e europeus.

A seguir, as principais quedas do mercado de ações que abalaram a economia mundial desde o início do século 20.