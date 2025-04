Preço dos ovos de Páscoa varia de R$ 29 a R$ 105 em atacados de Porto Alegre

Zero Hora conferiu os preços em quatro atacados da Capital.

Correção: o ovo de Páscoa mais barato custa R$ 29,90, e não a R$ 22 como publicado entre as 15h55min e as 16h25min de 10 de abril. O texto já foi corrigido.

A reportagem de Zero Hora circulou por quatro atacados de Porto Alegre nesta quarta-feira (10) para verificar os valores dos produtos.

Entre as principais marcas do mercado, nenhum ovo foi encontrado por menos de R$ 30. O valor mais acessível foi de R$ 29,90 , referente a um ovo de 100 gramas, mas de uma marca regional.

Recentemente, outra pesquisa de Zero Hora encontrou um ovo de marca tradicional de 365 gramas por R$ 128 . Ou seja, nos atacados o valor é um pouco mais baixo nesse caso.

Preço por quilo

Um dos destaques da pesquisa de preço realizada foi a variação do custo por quilo , indicando que o menor preço na etiqueta nem sempre representa o melhor custo-benefício.

Nos atacados visitados, um ovo de Páscoa de marca tradicional, com 157 gramas (tamanho considerado médio), pode ser encontrado por R$ 43 . Já entre as marcas menos conhecidas, um atacado oferece um ovo maior, de 225 gramas, por R$ 37,90 .

Por outro lado, o ovo mais caro na relação de peso é o de uma marca conhecida por incluir brinquedos junto com o chocolate. Uma unidade de apenas 100 gramas custava R$ 57,88 . Isso dá R$ 578 por quilo.

Nem sempre o menor é o mais barato

Com uma mesma marca e sabor, um ovo de 157 gramas custava R$ 45,90 em um atacado, enquanto outro, de 357 gramas, custava R$ 72,90. Se comparado o valor do quilo, o ovo maior é mais barato: R$ 204 por quilo, contra R$ 292 por quilo do menor.