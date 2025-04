PIS/Pasep começa a ser pago nesta terça-feira para nascidos entre março e abril; veja calendário

Destinado a trabalhadores nascidos entre março e abril , o terceiro lote de pagamento do PIS/Pasep começa a ser pago nesta terça-feira (15). Com valores entre R$ 127 e R$ 1.518, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informa que o benefício está disponível para 4.380.715 brasileiros.

Os valores são divididos entre o Programa de Integração Social (PIS), pago pela Caixa Econômica Federal, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), sob responsabilidade do Banco do Brasil.