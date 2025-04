O que são franquias e como começar a investir neste mercado

Sustentabilidade do modelo é considerada uma vantagem. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Em expansão no país, o mercado de franquias tem despontado como opção de negócio para quem quer começar a empreender. A sustentabilidade do modelo, que nasce da aposta em marcas já consolidadas, é considerada pelos especialistas uma vantagem para investidores e empreendedores.

Para o coordenador regional da Associação Brasileira de Franquias (ABF) no Rio Grande do Sul, a solidez do modelo de franchising faz com que os negócios deste tipo sejam mais resilientes em relação aos demais.

Optar por empreender, no entanto, requer cuidados. Atentar para o valor inicial de investimento e para o tipo de franquia escolhido estão entre os pontos de atenção.

Veja dicas para investir neste ramo:

Por onde começar?

Segundo especialistas, o modelo de franquias (leia mais abaixo) facilita o início dos negócios, já que oferece uma marca consolidada e um suporte da franqueadora para deslanchar. Mas, antes de começar, é importante entender como funciona o segmento, quais são as contrapartidas e as regras de operação.

Uma dica é buscar os canais oficiais da ABF. A pesquisa permite conhecer redes que fazem parte do mercado e que praticam boas práticas de franquia.

Além disso, é importante avaliar o setor empreendido e as exigências operacionais de cada nicho. Também é fundamental conhecer o cenário local onde será instalado o negócio, levando em consideração a concorrência e as tendências de consumo.

— Franquia não é só investimento, é empreendimento. Tem que se identificar para empreender — diz Fell, coordenador da ABF.

Como escolher a franquia?

A escolha pelo tipo de franquia passa por estudar quais segmentos estão em alta. Conforme a ABF, os negócios nos ramos de entretenimento e lazer, de saúde, beleza e bem-estar e de alimentação são os que mais apresentam expansão.

— Sinaliza uma consolidação desses mercados e algo interessante para investir — diz o gestor.

Outra dica citada por Fell é conversar com franqueados que já operam as marcas para entender como funcionam as dinâmicas, observando o tempo que a rede está no mercado e a reputação.

Quais os cuidados ao investir?

As franquias são consideradas modelos mais estáveis em comparação a negócios independentes por contarem com suporte contínuo, capacitação e treinamento. Segundo a ABF, esse respaldo reduz significativamente a taxa de mortalidade das franquias em relação a outros tipos de empresas.

No entanto, é papel do empreendedor mapear as dificuldades e os possíveis gargalos da operação.

Para isso, é fundamental colocar no papel qual a necessidade de investimento que a unidade exige, o que está incluso no investimento, se há taxa de franquia, se o investimento exige capital de giro, reformas, ou mesmo se a abertura do negócio permite recursos próprios ou captação de terceiros para alavancagem.

— São cuidados que minimizam os riscos de se empreender, aumentando a taxa de sucesso — diz Fell.

Quanto investir?

Os valores para iniciar um negócio franqueado dependem da marca escolhida e variam conforme o segmento. Com a expansão do mercado, crescem também os níveis de investimento, do baixo ao alto custo. O valor do aporte também está relacionado ao modelo de franquia escolhido e ao que prevê a operação.

Alguns tipos de franquia:

Franquia unitária: a franqueadora define o local de abertura da unidade.

a franqueadora define o local de abertura da unidade. Franquia master: o franqueado obtém o direito de abrir ou subfranquear outras unidades em uma região específica.

o franqueado obtém o direito de abrir ou subfranquear outras unidades em uma região específica. Franquia combinada: permite que o empreendedor utilize o mesmo ponto para marcas distintas.

permite que o empreendedor utilize o mesmo ponto para marcas distintas. Microfranquias: de investimento inicial mais acessível, preveem operações menores, como os quiosques.

Quais as franquias de sucesso?

A Associação Brasileira de Franchising divulgou uma lista de maiores franquias do Brasil, com base no número de unidades em operação.

Ao todo, são 197.709 lojas no país. Veja as 10 marcas melhor ranqueadas:

Cacau Show O Boticário McDonald's Colchões Ortobom Lubrax OdontoCompany AM/PM Óticas Carol BR Mania Shell Select

O que são franquias?

A franquia é um modelo de negócios que surgiu nos Estados Unidos com o nome de franchising. O sistema permite a exploração comercial de uma marca franqueadora pelos seus franqueados, ampliando o alcance e a distribuição de produtos e serviços da empresa.