O que é "bear market", a queda acentuada do mercado financeiro

O termo "bear", que significa "urso", vem da comparação do comportamento do mercado financeiro com a forma como ursos e touros atacam.

Após a implementação das novas tarifas anunciadas por Donald Trump , no último sábado (5), diversas bolsas de valores ao redor do mundo abriram a segunda-feira (7) em queda . Quando o clima de pessimismo e incerteza entre investidores é acentuado e duradouro, a economia pode entrar em uma fase de " bear market ", ou "mercado do urso".

O mercado do urso se opõe ao "bull market", ou "mercado do touro". O touro usa os chifres para atacar as presas de baixo para cima. No mercado, isso representa uma subida ou valorização nos ativos financeiros.