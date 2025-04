Nubank anuncia campanha de renegociação de dívidas; saiba quem pode participar

Clientes serão notificados no aplicativo do banco.

O Nubank anunciou nesta segunda-feira (14), o lançamento de sua maior campanha de renegociação de dívidas . Com o nome de "Recomeço", a ação atinge seis milhões de clientes do banco digital.

Os correntistas serão notificados, gradualmente, no aplicativo do Nubank com detalhes sobre as opções de renegociação, de acordo com o banco digital. Os canais de atendimento da empresa também estarão disponíveis para suporte e informações.