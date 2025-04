Nota Fiscal Gaúcha libera resgate no Receita Certa; saiba como solicitar

É possível receber o valor por pix ou depósito em contas do Banrisul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O governo do Estado vai liberar R$ 46.842.743,13 a consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha, desde que tenham exigido CPF na nota ao realizar compras no último trimestre de 2024. Mais de 3,5 milhões de cidadãos já podem solicitar o valor da devolução do Receita Certa desde a última quinta-feira (24).

Conforme informado pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, foi o incremento na arrecadação do ICMS do varejo que possibilitou uma nova remessa de distribuição aos contribuintes. O crescimento do valor advindo do imposto foi impulsionado, principalmente, pelas vendas de fim de ano.

A média da quantia devolvida aos cidadãos será de R$ 13,39, podendo chegar à máxima individual de R$ 41,63. Para receber o valor, é preciso estar cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha e ter realizado compras com o CPF na nota em outubro, novembro e dezembro do último ano.

Como sacar a quantia pelo Receita Certa

Para solicitar o resgate, basta acessar o site ou o aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha. Confira o passo a passo:

Faça o login com CPF e senha Verifique o saldo disponível em "Meus Prêmios" Escolha se deseja receber por pix ou por depósito no Banrisul

O crédito só será depositado em contas vinculadas ao CPF que possui cadastro no programa. No caso de valores inferiores a R$ 1, o montante será acumulado para as próximas rodadas.