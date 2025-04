Minha Casa Minha Vida: valor para compra de imóveis em municípios de até 100 mil habitantes também muda; veja como fica

As famílias com renda de até R$ 4,7 mil poderão financiar imóveis com o teto de financiamento da Faixa 3. Camila Hermes / Agencia RBS

Além da ampliação do Minha Casa Minha Vida para a classe média e os reajustes para as faixas 1, 2 e 3, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deu aval para ajustar o teto de aquisição de imóveis em municípios de até 100 mil habitantes.

As novas regras ainda não foram publicadas pelo governo. A expectativa é de que os detalhes estejam disponíveis na primeira quinzena de maio.

Como fica?

Os novos limites para essas localidades passarão para R$ 210 mil a R$ 230 mil — um aumento de 11% a 16% em relação aos valores atuais.

As famílias com renda de até R$ 4,7 mil, atualmente nas Faixas 1 e 2, poderão financiar imóveis com o teto de financiamento da Faixa 3, em R$ 350 mil.

Nesses casos, porém, a linha de crédito terá as mesmas condições da Faixa 3, com juros de 7,66% a 8,16% ao ano e sem subsídios.

Financiamento para a classe média

O Conselho Curador do FGTS aprovou, nesta terça-feira (15), a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Lançada pelo governo no início deste mês, a "Faixa 4" é destinada a famílias com renda de até R$ 12 mil — considerada classe média. Para esses beneficiários, os juros dos financiamentos serão de 10%.

O programa permitirá o financiamento de imóveis novos ou usados com valor de até R$ 500 mil. Porém, valerá apenas para a compra do primeiro imóvel.

A projeção apresentada ao Conselho é de que até 120 mil famílias sejam alcançadas pela nova faixa.

Também se estima que até 100 mil famílias que atendem aos critérios das faixas atuais sejam beneficiadas com a redução de juros após a revisão dos limites de renda — também aprovada nesta terça-feira.

Confira os novos limites

O Conselho do FGTS também aprovou na terça-feira o reajuste nas outras faixas do Minha Casa Minha Vida.

Faixa 1: de R$ 2.640 para R$ 2.850

de R$ 2.640 para R$ 2.850 Faixa 2: de R$ 4,4 mil para R$ 4,7 mil

de R$ 4,4 mil para R$ 4,7 mil Faixa 3: de R$ 8 mil para R$ 8,6 mil

Revisão nas faixas

Até então, o beneficiário só podia adquirir imóveis compatíveis com o valor definido para sua faixa de renda. Por exemplo: uma família da faixa 2 era impedida de comprar um imóvel de valor superior, classificado na faixa 3, mesmo que tivesse economizado o suficiente para uma entrada maior.

Com a nova regra, beneficiários das faixas 1 e 2 poderão financiar imóveis anteriormente exclusivos da faixa 3, desde que assumam os juros mais altos correspondentes ao novo valor financiado.