IPCA-15 tem alta de 0,43% em abril, puxado pelo preço dos alimentos

Setor de Alimentação e bebidas registrou alta de 1,14% e impacto de 0,25 ponto porcentual. Nelson ALMEIDA / AFP

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação oficial do país, registrou alta de 0,43% em abril, após ter subido 0,64% em março, informou nesta terça-feira (25) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador deste mês foi o menor desde janeiro de 2025, quando registrou alta de 0,11%. O resultado é o mais alto para o mês de abril desde 2023, quando subiu 0,57%. Em abril de 2024, o IPCA-15 tinha registrado alta de 0,21%.

Com o resultado, o acumulado do IPCA-15 ficou em 5,49% em 12 meses, o índice mais alto desde fevereiro de 2023, quando estava em 5,63%. Já o acumulado no ano até abril é de 2,43%.

Dentre os nove grupos analisados, a maior variação e o maior impacto foram registrados no setor de Alimentação e bebidas, com 1,14% e impacto de 0,25 ponto porcentual (p.p.), seguido de Saúde e cuidados pessoais, com 0,96% e 0,13 p.p.

O único grupo que registrou deflação, foi o de Transportes, com -0,44% e impacto de -0,09 p.p.