Haddad nega intenção de estimular atividade econômica com consignado, isenção de IR e liberação de FGTS

Após revelar, em evento da indústria de construção, que o governo prepara nova medida para baratear o crédito , o ministro disse que a Fazenda está tomando providências para manter os fundos de financiamento da habitação. Conforme Haddad, todas as reformas , tanto de crédito quanto tributária, têm um efeito benéfico para a economia .

— Em nenhum momento pensamos em arrecadar mais ou menos, ou fazer mais estímulos — afirmou o ministro durante participação em fórum do Bradesco BBI.

Haddad frisou que o bloqueio do FGTS a demitidos que aderiram ao saque-aniversário não era justo, e poderia ser facilmente contestado na Justiça. Já o crédito consignado a trabalhadores do setor privado, explicou, vai evitar o superendividamento no momento de alta dos juros. Se o consignado privado reduzir os juros de 5% para 2,5% ao mês, assinalou, os bancos vão continuar ganhando.