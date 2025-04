Feira da Franquia apresenta 120 opções de negócios em Porto Alegre

Feira ocorre no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Camila Hermes / Agencia RBS

Ingressar no universo do empreendedorismo, expandir ou diversificar negócios, esses são alguns dos principais motivos que levam cada vez mais pessoas a investir em franquias. Para reforçar este mercado em expansão, que somou faturamento de R$ 14,2 bilhões no Rio Grande do Sul em 2024, ocorre entre esta sexta-feira (25) e o domingo (27), no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, a Feira da Franquia, que apresenta ao público 120 opções de operações neste modelo.

O evento na Capital está em sua terceira edição — em 2024, não ocorreu em razão da enchente. As opções de negócios apresentadas são diversas, com investimentos iniciais que variam entre R$ 28 mil e R$ 3,3 milhões, em segmentos como alimentação, saúde e beleza.

— Investir em franquias é a maneira mais segura para empreender. Você evita risco, não começa do zero, já vai ter orientações sobre gestão, vai ter suporte para a sua operação, vai ter um produto já testado, marcas já conhecidas. Por isso, investir em uma franquia deixa a chance de sucesso muito maior — afirma o diretor-executivo do evento, Arvid Auras.

Conforme destaca a Associação Brasileira de Franquias (ABF), a alta de 4,6% no faturamento foi a maior já registrada desde que a entidade começou a contabilizar os resultados por Estado, em 2016. Em 2023, o faturamento do setor no Estado havia sido de R$ 13,6 bilhões, e em 2022, de R$ 12,5 bilhões.

O crescimento deste mercado foi um dos motivos que fez Carla Tellini, CEO do Grupo Press, ingressar no setor a partir deste ano. Presente na feira, a empresária conversava com diversos interessados em se tornarem franqueados de operações das marcas Press Café e Ô Xiss. O investimento médio em cada franquia da cafeteria é de R$ 600 mil, enquanto nas lojas da lancheria é de R$ 300 mil, com retorno previsto para 24 meses nos dois modelos.

— Estamos neste momento de apresentação do modelo de negócios de franquias destas nossas marcas, do Press Café e do Ô Xiss, e está sendo muito bom participar aqui da feira. A movimentação está intensa, o público está bem interessado, e a tendência é que a gente participe de outros eventos como este pelo Brasil — destaca Tellini.

A empresária Carla Tellini é CEO do Grupo Press. Camila Hermes / Agencia RBS

Oportunidades em diferentes segmentos

Outro fator de interesse para interessados em investir em franquias é a possibilidade de empreender em diferentes segmentos da economia. Em 2024, no Rio Grande do Sul, o segmento que mais contribuiu para o faturamento foi o de Saúde, Beleza e Bem-Estar, responsável por 22,6% dos rendimentos. Serviços e Outros Negócios (17,5%), Alimentação - Serviços (12,2%) e Casa e Construção (10,1%) vieram na sequência.

— Comecei a empreender há sete meses, com uma franquia de uma agência de viagens. Tem dado certo, e hoje eu vim na feira para procurar oportunidades de negócios em outros setores. Estou procurando especialmente opções no mercado da beleza — ressalta a empreendedora Francine Salles, 34 anos.

A empreendedora Francine Salles tem 34 anos. Camila Hermes / Agencia RBS

O público que visita a feira encontra como opções de investimento algumas marcas já completamente consolidadas no mercado nacional, como a Cacau Show, que tem cerca de 4,6 mil unidades em todo o país. Ao mesmo tempo, há oportunidades de negócios que têm conquistado cada vez mais espaço, como a Noca Móveis, operação fundada em 2016 que faz parte do Grupo Sierra, de Gramado, e fabrica móveis em Polyvinyl.

— Produzimos móveis que molham e não estragam, que o cupim jamais vai comer, que não propagam chamas, que são resistentes a bactérias, imunes a fungos e que eu ainda consigo reciclar 100%. Além de produtos de alta qualidade, nossos móveis também são sustentáveis, mostrando também a importância que damos para este aspecto da operação. Noca é uma abreviação de "nossa casa", e nos preocupamos tanto com os lares dos clientes como com a nossa casa em um sentido mais amplo, que é o nosso planeta — reforça Sidiclei da Silva, expositor da marca que já tem 22 unidades pelo Brasil, sendo quatro operações no Rio Grande do Sul.

A Noca Móveis faz parte do Grupo Sierra, de Gramado. Camila Hermes / Agencia RBS

A possibilidade de atuar em diferentes segmentos também foi o que atraiu à feira o casal Francisco Silva, 42 anos, e Maria Alejandra, 38. Francisco já tem uma empresa no ramo do agronegócio e busca uma operação em franquia como forma de expandir e diversificar seus negócios, além do fato de poder atuar também em parceria com sua companheira.

— Eu sei a dificuldade que é construir uma empresa e uma marca do zero, por isso, agora buscando uma renda extra, estou interessado em operar uma franquia, por causa do suporte que é oferecido — aponta Francisco.

— Esse modelo de franquia, por ter uma marca já conhecida no mercado, também facilita a gestão e a divulgação do negócio — complementa Maria Alejandra.

Franciso e Maria Alejandra buscam na feira oportunidades de investimento. Camila Hermes / Agencia RBS

O que são franquias?

Franquia é um modelo de negócios que surgiu nos Estados Unidos com o nome de franchising. O sistema permite a exploração comercial de uma marca franqueadora pelos seus franqueados, ampliando o alcance e a distribuição de produtos e serviços da empresa.

Do lado do franqueador, as vantagens incluem, sobretudo, o fortalecimento da marca e a maior penetração de mercado. Já do lado do franqueado, a exploração de uma marca consolidada, em um modelo de negócio já testado, atrai mais consumidores e contribui para a arrancada do negócio.

Feira da Franquia 2025