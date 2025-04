EUA x China: veja a linha do tempo dos anúncios de tarifas e retaliações

Governo chinês tem chamado os EUA de chantagistas. Hector Retamal / AFP

A China tem mantido a sua palavra de "lutar até o fim" contra as taxas impostas pelos Estados Unidos. No dia em que entrou em vigor uma tarifa extra de 50% sobre as importações chinesas que chegam ao EUA, Pequim reagiu.

O Ministério das Finanças chinês anunciou que, a partir desta quinta-feira (10), vai aumentar para 84% as taxas sobre importações dos Estados Unidos.

— Os Estados Unidos ainda estão impondo tarifas arbitrárias à China e aplicando pressão extrema sem cessar. A China se opõe firmemente a isso e jamais aceitará esse comportamento dominador e intimidador — disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira.

Em resposta, Trump, anunciou que as tarifas contra os produtos chineses irão aumentar para 125%. Ele também anunciou que irá reduzir, por 90 dias, as taxas recíprocas a outros países.

O republicano destacou que a decisão ocorre "com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais". A guerra comercial ocorre desde a semana passada.

A medida aumenta as tensões entre as duas potências do mundo, em um contexto de disputas por influência global e defesa do mercado interno, numa política protecionista.

Escalada da guerra comercial entre as duas potências

Discursos inflamados

Em resposta ao primeiro anúncio de sobretaxa feito por Trump, a China havia anunciado uma retaliação, válida a partir desta quinta-feira (10), de 34%. Pequim informou que "lutaria até o fim" diante do que chamou de chantagens de Trump. O republicano respondeu dizendo que a China estava em pânico e que, caso não retirasse a retaliação, iria sobretaxar com mais 50%, chegando assim aos 104%, medida que entrou em vigor nesta quarta. A China reagiu. Sobretaxou em 84% os EUA. Trump respondeu de forma enérgica: elevou as tarifas para 125%.

O tarifaço global

O "Dia da Libertação" anunciado por Donald Trump no dia 2 de abril com a publicação do decreto que impõe tarifas recíprocas a parceiros comerciais dos Estados Unidos, redesenhou o mapa-múndi do comércio internacional.

As taxas passaram a ser aplicadas no dia 5 de abril.

Ao todo, 185 territórios foram taxados por Trump. Veja abaixo a tabela com alguns dos países e qual o percentual aplicado.