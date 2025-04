Representantes de empresas vencedoras subiram ao palco do Teatro da Fiergs. Renan Mattos / Agencia RBS

Foram revelados, na noite desta segunda-feira (28), os vencedores da 35ª edição do Top of Mind. A distinção é realizada a partir de uma pesquisa do Grupo Amanhã que elenca as marcas mais lembradas pelos gaúchos.

Pelo sexto ano consecutivo, a Tramontina foi o grande destaque, vencendo a categoria Grande Empresa, considerada a principal do ranking. Gerdau, Grupo RBS, Banrisul e Renner ocuparam as posições seguintes. A cerimônia de premiação foi realizada no Teatro da Fiergs, em Porto Alegre.

Na categoria corporativa, assim como no ano anterior, os Correios foram o destaque como Empresa Pública Eficiente. A Natura, mais uma vez, levou duas distinções: Empresa Preocupada com o Meio Ambiente e Empresa que Investe em Cultura. A Ambev lidera como Empresa Preocupada Com Causas Sociais. Já a Apae está elencada como Instituição de Credibilidade.

O Grupo RBS liderou, pelo décimo primeiro ano seguido, o ranking de Empresa em que Gostaria de Trabalhar. Conquistou, ainda, o primeiro lugar com marcas e comunicadores em 18 categorias do levantamento (confira abaixo).

O presidente do Grupo Amanhã, Jorge Polydoro, lembrou, durante discurso na solenidade, sobre a enchente de maio do ano passado. Em sua fala, destacou que algumas das empresas que venceram o prêmio foram, inclusive, atingidas pela cheia.

Também fez um apelo para que prefeituras, entidades e o governo do Estado atuem juntos em prol de projetos para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

O Top of Mind é resultado de pesquisa realizada em todo o RS, a partir de entrevistas. Pessoas entre 16 e 75 anos, de todas as classes sociais, foram entrevistadas entre os dias 6 e 22 de janeiro de 2024.

Veja a lista de agraciados:

Grande Empresa

Tramontina Gerdau Grupo RBS Banrisul Renner Panvel Farmácias São João Randon Dell Sicredi Unimed

Comunicação

Comunicadora Local de TV: Cristina Ranzolin

Cristina Ranzolin Comunicador Local de TV: Elói Zorzetto

Elói Zorzetto Comunicador de Rádio: Pedro Ernesto Denardin

Pedro Ernesto Denardin Locutor Esportivo de Rádio: Pedro Ernesto Denardin

Pedro Ernesto Denardin Comunicadora de Rádio: Kelly Matos

Kelly Matos Colunista de Jornal: Fabrício Carpinejar

Fabrício Carpinejar Programa Local de TV: Jornal do Almoço

Jornal do Almoço Emissora de TV: RBS/Globo

RBS/Globo Influenciadora Digital do RS: Bruna Tramontina

Bruna Tramontina Influenciador Digital do RS: Nelson Quinto

Nelson Quinto Canal de YouTube do RS: Guri de Uruguaiana

Guri de Uruguaiana Emissora de Rádio de Notícias: Gaúcha

Gaúcha Emissora de Rádio de Música: Atlântida

Atlântida Programa de Rádio: Pretinho Básico

Pretinho Básico Jornal: Zero Hora

Reconhecimento love brands RS na comunicação

Comunicador de Rádio: Alexandre Fetter

Alexandre Fetter Comunicadora de Rádio: Kelly Matos

Kelly Matos Colunista de Jornal: Fabrício Carpinejar

Fabrício Carpinejar Comunicadora Local de TV: Cristina Ranzolin

Cristina Ranzolin Comunicador Local de TV: Elói Zorzetto

