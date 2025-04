Conselho do FGTS aprova ampliação do Minha Casa Minha Vida para renda de até R$ 12 mil

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira (15), a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Lançada pelo governo no início deste mês, a "Faixa 4" é destinada a famílias com renda de até R$ 12 mil — considerada classe média. Para esses beneficiários, os juros dos financiamentos serão de 10%.