Com franquias, Grupo Press quer chegar a 50 novas unidades até 2026; primeiros contratos já foram assinados

Carla Tellini, CEO do Grupo Press, em frente à primeira loja da empresa, que fica no Moinhos Shopping, em Porto Alegre. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Mais de duas décadas após abrir sua primeira cafeteria, o Grupo Press, de Porto Alegre, terá uma loja fora do Rio Grande do Sul. Através do modelo de franquias, que vem sendo estruturado pela empresa há três anos, o grupo quer chegar a 50 operações até 2026, diz a CEO, Carla Tellini.

A expansão neste modelo se dará com as marcas Press Café e Ô Xiss. Os contratos para as três primeiras lojas já foram assinados. Elas ficarão em shoppings de Porto Alegre, Passo Fundo e da badalada praia catarinense de Balneário Camboriú. Todas inauguram ainda este ano. Será a primeira vez que o grupo terá unidade fora da Capital.

O investimento médio em cada franquia de cafeteria é de R$ 600 mil. Já nas lojas do Ô Xiss, será de R$ 300 mil, com retorno previsto para 24 meses nos dois modelos.

— Quando a pessoa contrata uma franquia, ela não contrata só o produto que está sendo vendido, mas também a expertise e o conhecimento dos franqueadores para saber fazer um negócio de sucesso — disse Carla, em conversa com a reportagem de Zero Hora na primeira loja do Press, que fica no Moinhos Shopping, em Porto Alegre.

Para começar a expansão por franquias, o grupo investiu em uma nova fábrica no ano de 2022. Ela fica no 4º Distrito e foi atingida pela enchente do ano passado, mas equipamentos foram levados para o segundo piso. Lá, são produzidos alimentos servidos nas cafeterias e restaurantes.

— Contando a fábrica e estudos que fizemos, investimos R$ 2,5 milhões para começar a oferecer franquias ao mercado. O retorno do nosso investimento será mais alongado do que para os franqueados — diz Carla.

— Cada loja pode faturar até R$ 5 milhões no ano. Algumas nossas até passam disso. Lembrando que faturamento não é lucro... — lembra a empresária.

Cada loja terá, em média, 15 funcionários. O Grupo Press elaborou vídeos mostrando a montagem dos produtos vendidos nas lojas e diz que fará treinamentos com as equipes. Os insumos virão do centro de distribuição da empresa em Porto Alegre.

Imagem do projeto mostra como ficará operação do Press Café em Passo Fundo. Grupo Press / Divulgação

Convites

Carla diz que já foi procurada por shoppings de todo o país que têm interesse em levar a marca para seus empreendimentos. Mas ela exige que sejam bons pontos, localizados em espaços de destaque e com metragem de 110 a 140 metros quadrados, pois a arquitetura de cada loja é "diferenciada".

— Só não estamos maiores porque a gente não quis. Até hoje, nunca saímos fora da nossa cidade, apesar dos convites. O objetivo sempre foi investir na nossa fábrica. Hoje, com uma nova indústria e em uma área maior, nos sentimos preparados para dar este passo. A grande procura vem de pessoas que saíram do Rio Grande do Sul. Eles conhecem o produto, sabem que é bom e já tiveram contato com as nossas lojas — diz Carla.

— Em São Paulo, por exemplo, só vamos assinar quando fechar pelo menos com quatro franqueados. Vamos assinar em conjunto. Ainda não fizemos nenhum tipo de esforço para divulgar as franquias. O lançamento oficial será na Feira de Franquias (que ocorre nesta semana no BarraShoppingSul) — diz Carla.